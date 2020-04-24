Пророцтва про те, що кінець світу може початися в поточному десятилітті, стали актуальними

Про це пише The Russian Times.

Багато стверджували, що високосний рік стане особливим і принесе людству один негатив.

Але є теорії, що апокаліпсис настане не раніше 2021 року. Такі фатальні сценарії з датою кінця світу вказані в пророцтвах єврейського священного писання – Торі.

Текст, згідно з стародавніми віруваннями, був продиктований Мойсею самим Всевишнім, а після його століттями доповнювали мудреці і пророки, слову яких довіряли сучасники.

У писанні сказано, що людство буде існувати шість тисячоліть, а після загине у кровопролитних війнах і під час природних катаклізмів. Але в момент лиха на Землю спуститься Месія, який нібито зможе врятувати праведних і забрати їх в інший, кращий світ.

Панікери занадто буквально сприйняли ці слова і стверджують, що кінець світу може відбутися вже в 2021 році, адже всі три події, які повинні свідчити про швидкий прихід апокаліпсису, вже відбулися.

Згідно з древнім писанням, вісниками апокаліпсису повинні стати народження червоного теляти, поява живої риби у водах Мертвого моря і знамення, пов'язане зі Стіною Плачу.

Страшні пророцтва збулися в 2018 році, причому з різницею у кілька місяців. Згідно прогнозам, після знамень нашій Землі буде дано три роки на те, щоб спокутувати свої гріхи і звернутися до віри. Саме тому кінець світу може настати в кінці 2021 року.

Але скептики не згодні з такими припущеннями і відразу пояснили всі три "знамення". Змії в Ізраїлі водилися завжди, а червоне теля – результат наполегливої праці вчених. Але в соціальних мережах все одно ходять припущення, що навіть якщо наступний рік в історії людства не стане останнім, все населення Землі чекають великі зміни.

Нагадаємо, що вчені розповіли про кінець світу 29 квітня: що станеться в цей день.

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