Український музикант, лідер гурту "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (Фоззі) висловився про РФ

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю видання "Радіо Свобода".

"Я після 2013 року закрив для себе весь контент звідти. Я взагалі не орієнтуюся в їх музиці, ні в їх футболі, ні в їх політичному житті. Для мене їх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав Сидоренко.

Також музикант зазначив, що після початку війни до нього надходили пропозиції виступити в Росії.

"Немає. Я думаю, що ми вже ніколи не будемо виступати. Не так ми їм і потрібні. Та вони для нас вже не існують. Кров змінила все", - додав Він.

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За його словами, тільки якщо розділити Україну на частини, можна домогтися світу.

Таку заяву він зробив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів РФ.

"Рішення цієї проблеми - тільки в розмежування територій. Я розумію, що будь-яка унітарна держава буде з небажанням відпускати цілі області у вільне плавання. Але був втрачений політичний момент, і можливість мирного вирішення теж була упущена", - упевнений Валуєв.

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