1 травня 2020 в Україні – це День праці, коли прийнято надсилати привітання у віршах і прозі всім працюючим людям.
Politeka.net розповість про те, чому з'явився свято і як правильно привітати рідних і близьких. У 2020 році цей день продовжують відзначати в багатьох країнах світу. Так у Білорусі, Китаї, Киргизії, Пакистані та Шрі-Ланці він відомий, як День праці. До 2017 року жителі України називали свято за радянським звичаєм: День міжнародної солідарності робітників, але потім назва спростили до "Дня праці". В Росії і Таджикистані його вважають також днем весни.
Історія появи свята: що сталося 1 травня
Традицію започаткували в 1889 році і присвятили подіям в Чикаго. Згідно історії, 1886 року жителі американського міста приєдналися до страйку, яка тоді гриміла по всій країні. Робітники скаржилися на низьку зарплату, погані умови, а саме головне на 12-годинний трудовий день. Учасники протестів вимагали ввести 8-годинні зміни.
Формальним приводом для страйку стало рішення власника компанії McCormick Harvester Co. модернізувати завод в Чикаго і скоротити багатьох працівників. Спочатку господар підприємства пішов на поступки, але через деякий час звільнив всіх співробітників і замінив їх новими. Після цього активісти профспілок почали готувати городян до масштабної демонстрації. Процес очолив Альберт Парсонс – анархіст, комуніст і борець за права афроамериканців. У демонстрації взяли участь десятки тисяч людей.
Тоді все обійшлося мирно, але акція не принесла істотних плодів. Тому 4 травня американський журналіст Август Спис влаштував мітинг на площі Хеймаркет. Там почалася бійка між активістами і новими робочими заводу Маккорміка. Рознімати їх взялися більше двохсот озброєних поліцейських. У результаті, за різними даними, було вбито від двох до п'яти учасників конфлікту, шестеро були поранені, а багато людей отримали травми.
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Август Спис закликав робітників з'явитися на нову демонстрацію вже на наступний день, щоб протестувати проти жорстокості поліції. З-за сильного дощу більшість демонстрантів розбіглися, протестувати залишилося близько 200 самих упертих. Передбачалося, що учасники розійдуться і ніхто не постраждає, але з невідомої причини 180 співробітників поліції під керівництвом капітана Джона Бинфилда атакувала людей на площі. В рядах поліції вибухнула бомба, один офіцер помер, а ще кілька правоохоронців отримали поранення. Після цього переполох, поліцейські відкрили вогонь, потрапляючи як активістам, так і по своїм товаришам по службі. Трагедія отримала назву “Бунт на Хеймаркет”.
Після трагічних подій до суду притягнули трьох організаторів страйку і п'ятьох активістів з профспілок, які навіть не брали участі в демонстрації. Через рік, у листопаді 1987 року, сім чоловік засудили до смертної кари. Чотирьох повісили, один покінчив з собою в камері, а інші через сім років вийшли на свободу, отримавши помилування. Деякі факти вказують на те, що злощасну бомбу міг кинути провокатор за змовою з капітаном поліції.
Через деякий час конгрес II Інтернаціоналу оголосив 1 травня святом – Вдень праці. Таким чином, увічнили пам'ять жертв бійні в Чикаго (скільки їх було, точно невідомо). Сам свято символізує боротьбу за права трудящих. Незабаром пам'ятну дату визнали по всьому світу і зробили її міжнародної. В Україні День праці в Україні провели у Львові в 1890 році (так звана Львівська маївка). У східних регіонах країни свято почали відзначати з початку 20 століття.
Ось уже багато десятиліть День праці вважається в Україні державним святом. 1 травня 2020 року припадає на п'ятницю, тому українці отримують додатковий вихідний і гуляють три дні поспіль.
Красиві привітання з 1 травня 2020 у віршах
Кожен працюючий чоловік, таємно або явно, мріє отримати оригінальне святкове привітання. Адже Першотравень - це не тільки шашлики на вихідних, але і свято всіх трудящих. Віршик дуже легко відправити СМС, головне, щоб рядки були короткими і легко читалися. Є дитячі варіанти і вірші для дорослих.
Важливо пам'ятати, 1 травня 2020 – це ще й свято весни. Варто приготувати поздоровлення коханому чи коханій дівчині. Пропонуємо цікаві вірші російською та українською мовою.
Джерело фото: cepia.ru
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Деньги пусть мешками прут,
И несложным будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
***
Сегодня праздник – Первомай!
Не работай – отдыхай.
Отметим с помпой день труда.
Тоску прогоним навсегда.
Желаю счастья вам, добра,
Удачи, радости всегда.
***
Я тебя поздравляю
С 1 Мая, с Весной.
От души пожелаю,
Оставаться собой.
Все цветы на планете
В этот день подарю.
Ведь тебя лучше нету
И за это – люблю!
***
Пускай всегда счастливым будет тот,
Кто труд - всей жизнью назовет!
Кто, не жалея времени и сил,
Преображает этот строгий мир,
Кому упорство, труд и вдохновенье
Извечный спутник и единственный кумир!
***
С 1 маем! Пусть не спится
Утром ранним в этот день.
Пусть желание трудиться
Побеждает сон и лень.
Пусть любимая работа
Вдохновляет и бодрит.
Пусть проблемы и заботы
Праздник этот победит!
***
З 1 травня милу привітаю
І такого тобі побажаю:
Щоб цвіла ти як весна,
Була весела та ясна,
Щоби сяяла як зірка,
Й не було в роботі гірко!
***
Останній місяць весняний надворі,
Вже посадили запаси з комори,
І можемо щиро весні порадіти,
Бо 1 травня нам треба зустріти!
Лишень візьмемо друзів близьких
Нам буде сумно гуляти без них!
Усмішки скрізь, веселий народ –
Всі відійшли від робочих клопот!
Тебе, мій друже, також я чекаю,
І з Днем праці від серця вітаю!
***
З Днем праці хочу привітати,
Побажати здоров'я й тепла,
Щоб кожен день удачу мати
Й робота грошей більше несла.
***
Зі святом праці вас вітаю
І такого побажаю.
Хай завжди панує мир,
На столі буде масло і сир,
Хай успішним буде труд,
Не приносить сором, бруд.
Хай порадує нас травень
Без турбот й голодних марень.
Джерело фото: egf.ru
Смішні вірші для вітання з Першотравнем
День праці – це радісних весняне свято і гарний привід, щоб труїти приколи. Якщо є настрій, варто відправити близьким жартівливі, гумористичні привітання. Пропонуємо прикольні віршики, які порадують трудящих.
Поздравляю вас, трудяги,
Все мы в жизни работяги.
Кто-то пашет ради цели,
Кто-то, чтобы мозг не ели,
Кто-то, чтобы что-то кушать,
Кто-то, чтобы сплетни слушать.
Поздравляю, господа,
В этот праздник, день труда!
***
Поздравляю, поздравляю,
Мы встречаем праздник мая.
Первомай - так Первомай,
Костер в мангале разжигай.
Шашлычки, да на природе,
Ну, а кто-то в огороде,
Весенний воздух всех бодрит,
Тосковать он не велит.
***
Первомай страна встречает,
Всюду песни, звонкий смех.
Всем трудягам пожелаю —
Пусть в работе ждёт успех!
И заряд патриотизма,
Непременно, пусть растёт,
Будет много оптимизма
И любви водоворот!
***
Джерело фото: forumsmile.ru
Город Юрик весь зорав,
Гриць картоплю закопав,
Петрик із криниці
Наносив водиці.
А кирпата Юля
Притягоа цибулю.
З Першотравнем люди —
Щастя усім буде!
***
З 1 травня я вітаю,
Теплих днів тобі бажаю!
Ти забудь про ті плакати,
Краще думай про лопати.
Попрацюй ти на городіі,
Як же гарно на природі…
Не забудь позагорать,
М’язи трішки накачать!
***
Першотравня чекає народ,
Щоб скопати свій город.
Дід у баби знахабнів,
На пікнік йти захотів,
Бачиш всі до лісу йдуть,
Торби ледве волочуть,
Я також хочу гуляти,
Досить на печі лежати.
І не треба нам коньяк
На ура піде первак.
З 1 травня я вітаю
Всяко різного бажаю.
Привітання з 1 травня 2020 в прозі
Проза – найзручніший спосіб донести думку своїми словами. Готовий текст привітання можна відправити будь-яким способом: хоч поштою у вигляді листівки, хоч по інтернету. Колегам краще всього підійде офіційне, а для друзів можна придумати прикол. В Україні не прийнято поздоровляти з наступаючим святом, але якщо 1 травня не буде можливості поспілкуватися з близькою людиною - краще зробити це заздалегідь. Не варто готувати довгі промови – куди простіші і надійніші короткі вітальні тексти.
Щиро вітаю вас з 1 травня, міжнародним святом весни, миру і праці. Бажаю вам завжди мати гідну і високооплачувану роботу, а також надійних помічників у будь-якій справі. Нехай всі плани збуваються, як було задумано, і завжди приносять гарні результати.
***
Вітаю з Днем праці 2020 – велике свято весни і світу. Порадіємо ж, що живемо у вільній демократичній країні, де кожен може знайти собі роботу за здібностями та уподобаннями. Нехай це свято дасть можливість відпочити, набратися сил і натхнення перед новими звершеннями. Бажаю міцного здоров'я, великої та своєчасної зарплати, наполегливості і впевненості у своїх силах.
***
Вітаю з святом Першотравня! Завжди прагни підкорювати нові вершини, люби, мрій, буд плани, діють рішуче й обачливо. Не женися за грошима, нехай вони самі тебе знайдуть. У цей весняний день бажаю тобі, щоб всі мрії збувалися, сім'я завжди жила в достатку, а робота ніколи не наганяла смуток.
***
З святом Миру, Весни і Праці. Бажаю, щоб робота кипіла в руках, приносила лише задоволення та фінансовий добробут. Рости над собою, освоюй нові навички та не соромся сміливих ідей. А найголовніше, викорінюй і всіма силами жени лінь, яка може перекреслити всі здобутки. З 1 травня.
***
Сьогодні святкують Першотравень! Вітаю з святом. Завжди прагніть до гідної оплати праці, не втрачайте перспективу і впевнено хапайте удачу за хвіст. Бажаю, щоб кожен новий день приносив радість і задоволення від виконаної роботи. А сьогодні – відпочивайте і насолоджуйтеся заслуженим вихідним.
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