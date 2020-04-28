1 травня 2020 в Україні – це День праці, коли прийнято надсилати привітання у віршах і прозі всім працюючим людям.

Politeka.net розповість про те, чому з'явився свято і як правильно привітати рідних і близьких. У 2020 році цей день продовжують відзначати в багатьох країнах світу. Так у Білорусі, Китаї, Киргизії, Пакистані та Шрі-Ланці він відомий, як День праці. До 2017 року жителі України називали свято за радянським звичаєм: День міжнародної солідарності робітників, але потім назва спростили до "Дня праці". В Росії і Таджикистані його вважають також днем весни.

Історія появи свята: що сталося 1 травня

Традицію започаткували в 1889 році і присвятили подіям в Чикаго. Згідно історії, 1886 року жителі американського міста приєдналися до страйку, яка тоді гриміла по всій країні. Робітники скаржилися на низьку зарплату, погані умови, а саме головне на 12-годинний трудовий день. Учасники протестів вимагали ввести 8-годинні зміни.

Формальним приводом для страйку стало рішення власника компанії McCormick Harvester Co. модернізувати завод в Чикаго і скоротити багатьох працівників. Спочатку господар підприємства пішов на поступки, але через деякий час звільнив всіх співробітників і замінив їх новими. Після цього активісти профспілок почали готувати городян до масштабної демонстрації. Процес очолив Альберт Парсонс – анархіст, комуніст і борець за права афроамериканців. У демонстрації взяли участь десятки тисяч людей.

Тоді все обійшлося мирно, але акція не принесла істотних плодів. Тому 4 травня американський журналіст Август Спис влаштував мітинг на площі Хеймаркет. Там почалася бійка між активістами і новими робочими заводу Маккорміка. Рознімати їх взялися більше двохсот озброєних поліцейських. У результаті, за різними даними, було вбито від двох до п'яти учасників конфлікту, шестеро були поранені, а багато людей отримали травми.

Август Спис закликав робітників з'явитися на нову демонстрацію вже на наступний день, щоб протестувати проти жорстокості поліції. З-за сильного дощу більшість демонстрантів розбіглися, протестувати залишилося близько 200 самих упертих. Передбачалося, що учасники розійдуться і ніхто не постраждає, але з невідомої причини 180 співробітників поліції під керівництвом капітана Джона Бинфилда атакувала людей на площі. В рядах поліції вибухнула бомба, один офіцер помер, а ще кілька правоохоронців отримали поранення. Після цього переполох, поліцейські відкрили вогонь, потрапляючи як активістам, так і по своїм товаришам по службі. Трагедія отримала назву “Бунт на Хеймаркет”.

Після трагічних подій до суду притягнули трьох організаторів страйку і п'ятьох активістів з профспілок, які навіть не брали участі в демонстрації. Через рік, у листопаді 1987 року, сім чоловік засудили до смертної кари. Чотирьох повісили, один покінчив з собою в камері, а інші через сім років вийшли на свободу, отримавши помилування. Деякі факти вказують на те, що злощасну бомбу міг кинути провокатор за змовою з капітаном поліції.

Через деякий час конгрес II Інтернаціоналу оголосив 1 травня святом – Вдень праці. Таким чином, увічнили пам'ять жертв бійні в Чикаго (скільки їх було, точно невідомо). Сам свято символізує боротьбу за права трудящих. Незабаром пам'ятну дату визнали по всьому світу і зробили її міжнародної. В Україні День праці в Україні провели у Львові в 1890 році (так звана Львівська маївка). У східних регіонах країни свято почали відзначати з початку 20 століття.

Ось уже багато десятиліть День праці вважається в Україні державним святом. 1 травня 2020 року припадає на п'ятницю, тому українці отримують додатковий вихідний і гуляють три дні поспіль.

Красиві привітання з 1 травня 2020 у віршах

Кожен працюючий чоловік, таємно або явно, мріє отримати оригінальне святкове привітання. Адже Першотравень - це не тільки шашлики на вихідних, але і свято всіх трудящих. Віршик дуже легко відправити СМС, головне, щоб рядки були короткими і легко читалися. Є дитячі варіанти і вірші для дорослих.

Важливо пам'ятати, 1 травня 2020 – це ще й свято весни. Варто приготувати поздоровлення коханому чи коханій дівчині. Пропонуємо цікаві вірші російською та українською мовою.

Джерело фото: cepia.ru

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Деньги пусть мешками прут,

И несложным будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

***

Сегодня праздник – Первомай!

Не работай – отдыхай.

Отметим с помпой день труда.

Тоску прогоним навсегда.

Желаю счастья вам, добра,

Удачи, радости всегда.

***

Я тебя поздравляю

С 1 Мая, с Весной.

От души пожелаю,

Оставаться собой.

Все цветы на планете

В этот день подарю.

Ведь тебя лучше нету

И за это – люблю!

***

Пускай всегда счастливым будет тот,

Кто труд - всей жизнью назовет!

Кто, не жалея времени и сил,

Преображает этот строгий мир,

Кому упорство, труд и вдохновенье

Извечный спутник и единственный кумир!

***

С 1 маем! Пусть не спится

Утром ранним в этот день.

Пусть желание трудиться

Побеждает сон и лень.

Пусть любимая работа

Вдохновляет и бодрит.

Пусть проблемы и заботы

Праздник этот победит!

***

З 1 травня милу привітаю

І такого тобі побажаю:

Щоб цвіла ти як весна,

Була весела та ясна,

Щоби сяяла як зірка,

Й не було в роботі гірко!

***

Останній місяць весняний надворі,

Вже посадили запаси з комори,

І можемо щиро весні порадіти,

Бо 1 травня нам треба зустріти!

Лишень візьмемо друзів близьких

Нам буде сумно гуляти без них!

Усмішки скрізь, веселий народ –

Всі відійшли від робочих клопот!

Тебе, мій друже, також я чекаю,

І з Днем праці від серця вітаю!

***

З Днем праці хочу привітати,

Побажати здоров'я й тепла,

Щоб кожен день удачу мати

Й робота грошей більше несла.

***

Зі святом праці вас вітаю

І такого побажаю.

Хай завжди панує мир,

На столі буде масло і сир,

Хай успішним буде труд,

Не приносить сором, бруд.

Хай порадує нас травень

Без турбот й голодних марень.

Джерело фото: egf.ru

Смішні вірші для вітання з Першотравнем

День праці – це радісних весняне свято і гарний привід, щоб труїти приколи. Якщо є настрій, варто відправити близьким жартівливі, гумористичні привітання. Пропонуємо прикольні віршики, які порадують трудящих.

Поздравляю вас, трудяги,

Все мы в жизни работяги.

Кто-то пашет ради цели,

Кто-то, чтобы мозг не ели,

Кто-то, чтобы что-то кушать,

Кто-то, чтобы сплетни слушать.

Поздравляю, господа,

В этот праздник, день труда!

***

Поздравляю, поздравляю,

Мы встречаем праздник мая.

Первомай - так Первомай,

Костер в мангале разжигай.

Шашлычки, да на природе,

Ну, а кто-то в огороде,

Весенний воздух всех бодрит,

Тосковать он не велит.

***

Первомай страна встречает,

Всюду песни, звонкий смех.

Всем трудягам пожелаю —

Пусть в работе ждёт успех!

И заряд патриотизма,

Непременно, пусть растёт,

Будет много оптимизма

И любви водоворот!

***

Джерело фото: forumsmile.ru

Город Юрик весь зорав,

Гриць картоплю закопав,

Петрик із криниці

Наносив водиці.

А кирпата Юля

Притягоа цибулю.

З Першотравнем люди —

Щастя усім буде!

***

З 1 травня я вітаю,

Теплих днів тобі бажаю!

Ти забудь про ті плакати,

Краще думай про лопати.

Попрацюй ти на городіі,

Як же гарно на природі…

Не забудь позагорать,

М’язи трішки накачать!

***

Першотравня чекає народ,

Щоб скопати свій город.

Дід у баби знахабнів,

На пікнік йти захотів,

Бачиш всі до лісу йдуть,

Торби ледве волочуть,

Я також хочу гуляти,

Досить на печі лежати.

І не треба нам коньяк

На ура піде первак.

З 1 травня я вітаю

Всяко різного бажаю.

Привітання з 1 травня 2020 в прозі

Проза – найзручніший спосіб донести думку своїми словами. Готовий текст привітання можна відправити будь-яким способом: хоч поштою у вигляді листівки, хоч по інтернету. Колегам краще всього підійде офіційне, а для друзів можна придумати прикол. В Україні не прийнято поздоровляти з наступаючим святом, але якщо 1 травня не буде можливості поспілкуватися з близькою людиною - краще зробити це заздалегідь. Не варто готувати довгі промови – куди простіші і надійніші короткі вітальні тексти.

Щиро вітаю вас з 1 травня, міжнародним святом весни, миру і праці. Бажаю вам завжди мати гідну і високооплачувану роботу, а також надійних помічників у будь-якій справі. Нехай всі плани збуваються, як було задумано, і завжди приносять гарні результати.

***

Вітаю з Днем праці 2020 – велике свято весни і світу. Порадіємо ж, що живемо у вільній демократичній країні, де кожен може знайти собі роботу за здібностями та уподобаннями. Нехай це свято дасть можливість відпочити, набратися сил і натхнення перед новими звершеннями. Бажаю міцного здоров'я, великої та своєчасної зарплати, наполегливості і впевненості у своїх силах.

***

Вітаю з святом Першотравня! Завжди прагни підкорювати нові вершини, люби, мрій, буд плани, діють рішуче й обачливо. Не женися за грошима, нехай вони самі тебе знайдуть. У цей весняний день бажаю тобі, щоб всі мрії збувалися, сім'я завжди жила в достатку, а робота ніколи не наганяла смуток.

***

З святом Миру, Весни і Праці. Бажаю, щоб робота кипіла в руках, приносила лише задоволення та фінансовий добробут. Рости над собою, освоюй нові навички та не соромся сміливих ідей. А найголовніше, викорінюй і всіма силами жени лінь, яка може перекреслити всі здобутки. З 1 травня.

***

Сьогодні святкують Першотравень! Вітаю з святом. Завжди прагніть до гідної оплати праці, не втрачайте перспективу і впевнено хапайте удачу за хвіст. Бажаю, щоб кожен новий день приносив радість і задоволення від виконаної роботи. А сьогодні – відпочивайте і насолоджуйтеся заслуженим вихідним.

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