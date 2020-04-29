Російський співак і композитор Олександр Градський висловився про українську музику

"Українська музика — це російська музика по суті. Пісні дивовижні, мова фантастичної краси, але тематика приблизно однакова. Майже скрізь «чорні брови, карі очі» або пейзажна лірика…", - заявив він.

Крім того, він вважає українців "південними русичами".

"Був фільм «У серпні 44-го», я музику до нього писав. І там був один персонаж, який зазначає: ой, південноросійський діалект. Українська музична історія — це південноросійський діалект, південні русичі. Ніколи не треба забувати про те, що так вийшло, що вони зробили свій власний проект, державний. От вони його так бачать", - зазначив він.

Водночас Градський закликає "поважати" українську музику.

"Я б до цього ставився з повагою. А взагалі, музика вище будь суспільного життя, будь-якої соціальної ситуації. Всього! Якщо ти займаєшся музикою — розмовляєш з вищими силами", - вважає співак.

Раніше ми повідомляли, що Лев Лещенко виправдовував свій підпис під листом на підтримку окупації Криму кремлівською байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російська?".

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