Актор і співак Микита Джигурда запропонував визнати російську мову другою державною в Україні

аргументировал свою думку нібито позицією Тараса Григоровича Шевченка про росіян.

"Друга мова має бути в Україні державним - українська. Шевченка називав москалями не тих, хто говорив російською мовою, а свавільників. Але ніяк не простих людей. Простих людей він любив - і росіян, і українців, і інших", - вважає Джигурда.



Варто відзначити, що в 2017 році актор отримав "громадянство ДНР", але через тиждень його забрали.



До такого рішення міг бути причетний Йосип Кобзон, який назвав ганьбою громадянство ДНР у Джигурди.

Сам Джигурда прокоментував ситуацію так:

«Я, отримавши паспорт "ДНР", говорив з ними про те, що потрібно робити акцент на тому, що "ДНР"– це частина України, і перейменувати її в "Донецьку народну республіку України" – ДНРУ» , – зазначив він.

Також ми повідомляли, що Джигурда був серйозно налаштований на посаду мера і вже зробив обіцянки, які планує втілювати в життя при владі. Відомий своїм скандальним іміджем російський актор і шоумен Микита Джигурда, який народився в Києві, але хоче відмовитися від громадянства України, має намір брати участь у виборах мера Москви.

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