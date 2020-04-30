Російська олімпійська чемпіонка Світлана Хоркіна висловилася про "приєднання" Криму



За її словами, "референдум" у Криму буквально врятував жителів півострова від "бандерівців".



"А що Крим? Люди не мають права вибрати, як вони хочуть жити? Або ви хочете, щоб їх убивали, як в Сирії? Вони хочуть говорити російською, жити у мирі і виховувати дітей. Вони не хочуть бути згорілими, як в Одесі. Не хочуть боятися прийти в церкву, потрапити у в'язницю, тому що просто 9 травня виходять на вулиці, надівши фронтовий мундир з нагородами", - вважає спортсменка.

За її словами, люди мали право висловити свою думку.

"Тим більше все було зроблено законним шляхом, через референдум! Люди – не свині, вони мають право на голос і на життя. На життя ту, яку вони хочуть. Практично весь Крим сказав: "Ми хочемо в Росію". І вони – Росія. Ми людям дали можливість висловитися спокійно, інакше б їх убили бандерівці", - впевнена вона.

Не обійшлося і без "дифірамбів" президентові РФ.



"Росію поважають, з нею рахуються. Країна у нас дуже велика, відразу всім добре стати не може, тому що було так все запущено в 90-х. Звичайно, президентові нелегко", – уклала спортсменка.

Раніше, російський музикант Сергій Карамушкін визнав анексію Криму Росією.

За його словами, це було ніяке не приєднання, а результати цих дій буде "розгрібати" вся країна".

"Тут однозначно віджали, я не радий тому, що сталося. Я до Криму добре ставлюся, це прекрасне місце. Але те, що віджали – результати цієї х*йні ми будемо довго розсьорбувати. Не тільки країна, а й глобально всі її громадяни", - зазначив він.

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