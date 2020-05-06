Українські школи і вузи залишаться закритими до самої осені

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Сьогодні» розповів про те, що навчальний рік в Україні завершиться дистанційно. Тобто навчальні заклади вже не відкриються цієї весни після ослаблення карантину.

При цьому Ляшко зазначив, що деякі навчальні заклади все ж відкриються на якийсь час для проведення ЗНО.

«Навчальні заклади вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО», - заявив головний санітарний лікар.

У свою чергу, школи вже готуються до того, щоб закривати навчальний рік дистанційно.

Раніше повідомлялося, що на початку нового навчального року українським школярам доведеться витратити місяць на те, щоб наздогнати програму, пропущену за час карантину.

Про це заявив голова комітету ВРУ з питань освіти науки і інновацій Сергій Бабак. Він зазначив, що незважаючи на проект «Всеукраїнська школа онлайн», не можна бути впевненими, що всі школярі використовують надані їм ресурси.

За його словами, не варто розраховувати, що наступний навчальний рік почнеться як завжди. Нардеп зазначив, що спочатку дітям доведеться витратити близько місяця на коригувальні заняття, який допоможуть всім наздогнати шкільну програму.