Відомий шоумен і суддя різних музичних проектів Андрій Данилко висловився своїх колег

Так, він висловився про зірок-перебіжчиків, які вважають себе «голубами світу» і активно гастролюють в Росії.

Він заявив в розгорнутому інтерв'ю Вестям, що артисти такі громадяни України, як і всі інші. І якщо вже їх засуджувати за робочі поїздки в РФ, то варто гребти всіх під одну гребінку і засуджувати звичайних «заробітчан».

Їх відмінність полягає лише в тому, що зірки демонстративно хизуються отриманими російськими нагородами.

«Артисти такі ж люди, як всі інші. Чи з чогось іншого зроблені? Тоді треба заборонити поїзда, дізнатися, хто працює у готелях та на будівництвах там… Чому це стосується тільки артистів? Артисти такі ж заробітчани, як і звичайні люди. Зрозуміло, що є якісь моменти – участь у преміях або інші недоречні появи», — пояснив він.

Данилко зазначив, що основна проблема полягає в тому, що в країні немає закону, що забороняє поїздки в РФ, який би раз і назавжди вирішив це питання. Якщо ж розглядати моральну сторону проблеми, то шоумен порадив звернути увагу на депутатів.

«Ну, так, «голуби миру». Якщо ви хочете раз і назавжди закрити це питання – прийміть закон... Зараз артисти, які там виступають, нічого не порушують. А питання про те, наскільки це морально, – давайте зараз заглянемо у Верховну Раду і подивимося, які там моралісти. Так що давайте не будемо», — заявив артист.

Він заявив, що, всупереч розхожій думці, зірки витрачають свої немалі гонорари на творчість і підготовку концертів, а також пов'язані з цим супутні витрати, які вони повинні покривати самостійно.

«Якщо звичайні люди не знаходять роботу тут, то як їм жити? Вони не можуть виїхати на захід через мовної проблеми. А артист їде туди, куди його кличуть. З боку кажуть, що в артистів величезні гонорари, але не враховують витратної частини. Що, держава якось їм допомагає? Забезпечує чимось, містить якось? Є якась дотація?» — поцікавився Данилко.

Також він ґрунтовно пройшовся по артистам, які публічно засуджують колег-перебіжчиків. На думку шоумена, їх просто не запрошують виступати за кордон, тому їм не залишиться нічого іншого, як обурюватися на публіці.

«Якщо б артистам, які тут можуть обурюватися і женуть на інших артистів, які їздять в Росію, запропонували туди поїхати, повірте мені – б їм запропонували, і вони були б там. Їх просто не кличуть» — вважає він.

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