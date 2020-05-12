В київській частині ЗСУ виявили тіло бійця з простреленою головою

Про страшну знахідку розповіла Військова служба правопорядку у ЗСУ на своїй сторінці в Facebook. У публікації повідомляється, що тіло військового було знайдено в понеділок, 11 травня на території поста виїзної охорони.

Судячи з усього, загиблий помер від вогнепального поранення в голову. При цьому не повідомляється, чи було це вбивство або військовий сам вирішив звести рахунки з життям.

До місця пригоди прибула група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники Національної поліції. Слідство за фактом загибелі бійця триває.

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При тому, що офіційно інші подробиці не розкриваються, в коментарях до публікації українці пишуть про те, що трагедія, судячи з усього, сталася у 101-й окремій бригади охорони Генерального штабу. Також люди стверджують, що це не перший подібний випадок у цій бригаді.

«У 101 бригаді це норм...самостріли...(((...чоловік служив у 2011-12гг...говорив був самостріл на посаді з охорони складів озброєння....сумно що нічого не змінюється...хлопці гинуть просто так....а частина так і залишилася елітної....незрозуміло чого», - розповіла одна з коментаторів.

Раніше ми писали про те, що Україна втратила молодого захисника на Донбасі, який після повернення додому мріяв відбудувати батьківський дім. Про це йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр Холодний Яр у Facebook.

«Народився 30 березня 1990 року. Майже ровесник держави, за яку загинув… Приєднався до нашої бригади він у минулому році, коли ми захищали Авдіївске напрям в Донецькій області» , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна втратила захисника, залишилася дружина і маленька дочка.

Як повідомляла Politeka, не стало молодого українського бійця, що сталося.

Також Politeka писала, що Україна втратила свого захисника, трагічні подробиці з фронту.