В київській частині ЗСУ виявили тіло бійця з простреленою головою
Про страшну знахідку розповіла Військова служба правопорядку у ЗСУ на своїй сторінці в Facebook. У публікації повідомляється, що тіло військового було знайдено в понеділок, 11 травня на території поста виїзної охорони.
Судячи з усього, загиблий помер від вогнепального поранення в голову. При цьому не повідомляється, чи було це вбивство або військовий сам вирішив звести рахунки з життям.
До місця пригоди прибула група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники Національної поліції. Слідство за фактом загибелі бійця триває.
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При тому, що офіційно інші подробиці не розкриваються, в коментарях до публікації українці пишуть про те, що трагедія, судячи з усього, сталася у 101-й окремій бригади охорони Генерального штабу. Також люди стверджують, що це не перший подібний випадок у цій бригаді.
«У 101 бригаді це норм...самостріли...(((...чоловік служив у 2011-12гг...говорив був самостріл на посаді з охорони складів озброєння....сумно що нічого не змінюється...хлопці гинуть просто так....а частина так і залишилася елітної....незрозуміло чого», - розповіла одна з коментаторів.
Раніше ми писали про те, що Україна втратила молодого захисника на Донбасі, який після повернення додому мріяв відбудувати батьківський дім. Про це йдеться в повідомленні 93-ї ОМБр Холодний Яр у Facebook.
«Народився 30 березня 1990 року. Майже ровесник держави, за яку загинув… Приєднався до нашої бригади він у минулому році, коли ми захищали Авдіївске напрям в Донецькій області» , - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна втратила захисника, залишилася дружина і маленька дочка.
Як повідомляла Politeka, не стало молодого українського бійця, що сталося.
Також Politeka писала, що Україна втратила свого захисника, трагічні подробиці з фронту.