Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуватиметься у різних розмірах залежно від статусу одержувача.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області буде доступна вже цього літа для низки категорій громадян, а частина одержувачів отримає кошти автоматично, повідомляє Politeka.net.

Уряд затвердив порядок нарахування одноразових виплат до Дня Незалежності у 2026 році. Відповідні норми визначені постановою Кабінету Міністрів №602 від 13 травня.

Перекази у серпні насамперед надійдуть людям, які перебувають на довічному матеріальному забезпеченні, а також користуються житловими субсидіями чи соціальними пільгами. Для зазначених категорій додаткових заяв не знадобиться.

Для ветеранів, які нині проходять службу, передбачили окремий механізм. Фінансування надходитиме через військові частини, установи або інші структури за місцем проходження служби.

Особи, які мають право на підтримку, але не отримують пенсійних нарахувань, субсидій чи інших компенсацій, повинні самостійно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області нараховуватиметься у різних розмірах залежно від статусу одержувача. Люди з особливими заслугами перед державою отримають по 3100 гривень.

Учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності та окремим категоріям дітей передбачено по 1000 гривень. Родичам загиблих захисників виплатять по 650 гривень, а учасникам війни та деяким іншим категоріям — по 450 гривень.

Окремі суми встановили для громадян з інвалідністю внаслідок війни. Для першої групи передбачено 3100 гривень, для другої — 2900, для третьої — 2700.

У Пенсійному фонді зазначають, що у разі відсутності нарахування до початку жовтня можна повторно подати звернення. Після перевірки даних переказ проведуть не пізніше листопада.

Оформлення доступне через сервісні центри ПФУ, ЦНАПи або електронні інструменти відомства, що дозволяють подати документи дистанційно.

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