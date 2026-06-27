Дефіцит продуктів у Одеській області пояснюють завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних залишків, які раніше утримували ринок від швидшого зростання цін.

Дефіцит продуктів у Одеській області фіксується на тлі змін в овочевому сегменті, де зростає вартість торішньої моркви через скорочення складських запасів і перебудову ринкового балансу, передає Politeka.

За даними моніторингу торгівлі, виробники продають залишки минулого врожаю в межах 13–20 гривень за кілограм. Такі показники свідчать про поступове вичерпання резервів та зміщення співвідношення між попитом і доступною пропозицією.

Гуртові оператори та великі торговельні мережі активізували закупівлі. У результаті вільні партії швидко зникають із ринку, а загальний обсяг доступного товару зменшується щодня.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне використання запасів у сховищах. Це скорочує кількість постачальників і робить цінову ситуацію більш чутливою до змін попиту.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Одеській області пояснюють завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних залишків, які раніше утримували ринок від швидшого зростання цін.

Попри поточне підвищення, рівень вартості залишається нижчим, ніж у той самий період минулого року. Аналітики пов’язують це з більшими стартовими обсягами продукції на початку сезону.

Представники ринку очікують відносно стабільної динаміки найближчим часом. Подальші зміни залежатимуть від темпів скорочення запасів, логістичних умов та появи нових поставок.

Крім того, варто зауважити, що експерти також наголошують, що сезонні чинники й надалі залишатимуться ключовими у формуванні цінових тенденцій овочевого сегмента регіону.

Джерело: east-fruit

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