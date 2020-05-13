Незважаючи на медичну реформу з українських породіль продовжують вимагати гроші за пологи
Як відомо, з 1 квітня 2020 року в Україні запрацювала програма «Медична допомога при пологах». Згідно цієї програми, Нацслужба здоров'я України повинна оплачувати медичним установам всі прийняті пологи. Однак на практиці за пологи як і раніше доплачують пацієнти.
Як розповіло кілька молодих мам газеті «Експрес», з них вимагали додаткові гроші в лікарнях, у яких був укладений договір з НСЗУ, а всі препарати вони оплачували самостійно. Породіллям заявили, що гроші лікарні не виділили, тому потрібно забезпечити себе самостійно. Наприклад, Вікторії Кішинській зі Львова довелося щодня витрачати не менше 1 600 гривень на перебування в лікарні. А операційний пакет і зовсім коштував 6 тисяч гривень. Правда, одна з породіль заявила, що нічого не платила за перебування в палаті і вакцинацію.
Як відомо, після реформи держава повинна платити лікарням по 8136 гривень за одні прийняті пологи. В теорії цього повинно вистачити на те, щоб забезпечити нормальні пологи. Тому жінок, які зіткнулися з вимаганням, просять повідомляти про порушення в Нацслужбу здоров'я.
Пристрасна Кардашьян повністю роздяглася й показала подарунки природи: "Райська насолода"
"Зникли 23 тисячі": збувся найстрашніший сон клієнта Приватбанку, подробиці НП
Розкрилися справжні почуття зірки "Сватів" Артем'євої до Мітяя: "Добринін для мене..."
Юна невістка Пугачової виставила напоказ пікантні кадри з чоловіком на природі: "Як смачно все"
Нагадаємо, що медичні послуги для українців стануть безкоштовними: за що тепер не доведеться розкривати гаманець.
Як повідомляла Рoliteka, нову безкоштовну послугу вводять для українців, заява МОЗ: "Раз у п'ять днів...".
Також Рoliteka писала, що українок змусять доплачувати за пологи, глава МОЗ вразив нещадним рішенням: "Таке життя".