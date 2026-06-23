Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що після ультиматуму прибрати вишки з Білорусі, які допомагають рф атакувати Україну, у Лукашенка є кілька варіантів, але можуть бути і наслідки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Сценарій який? Ультиматум прийнято. Що це дасть для Республіки Білорусь і саме Лукашенка? Ну, він втратить політичне лице як жорсткий лідер. Йому доведеться піти. Це перший варіант. Наступний варіант – не ухвалить ультиматум. Є два варіанти: він може сказати про це, а може не сказати. Але для цього, щоб не втратити обличчя, Зеленському треба завдати удару по певній території», – стверджує Олег Старіков.

За словами експерта, міжнародну політику ми залишимо міжнародникам і правовикам, але за військовою логікою в такому разі у Лукашенка буде два варіанти – відповідати чи ні, тобто ескалювати чи втратити лице. Зрозуміло, констатує він, що мета України – прибрати ці ретранслятори, зняти для себе загрозу, але, ми ж розуміємо, Європа не боїться ударів рф по своїй логістиці, яка йде в Україну, тому незрозуміло, чи злякається Лукашенко таких загроз.

А взагалі, розмірковує експерт, треба також розуміти ризики, адже у нас уже протяжний фронт із росією, ще 1000 км з Білоруссю нам не потрібно, нам не потрібні там ДРГ, у нас там поряд іде логістика.

«Вони розтягнуть фронт, вони розтягнуть це все на Білорусь, і тоді нам доведеться перекидати туди частини, які зараз тримають наступ противника, для прикриття державного кордону. Є охорона кордону, а є оборона кордону. Тоді там одним корпусом не обійдешся. Там 2-3 корпуси потрібно буде. Звідки ми їх візьмемо? З оперативних стратегічних резервів», – попереджає Олег Старіков.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що потрібно перемогти російську пропаганду у США, яка гальмує допомогу Україні.

Також Politeka писала про те, що митрополит Олександр розповів про нового переговірника Трампа Феофіла III: «Він уже тоді бачив це».