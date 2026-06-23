Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відбувається на тлі зростання виробничих витрат і перебудови ресурсних ланцюгів у харчовому секторі, повідомляє Politeka.

У галузевому середовищі наголошують: формування вартості продовольства напряму пов’язане з цінами на енергоносії, зернову сировину та інші складові технологічного процесу. Будь-які зміни у цих параметрах швидко трансформуються у роздрібні показники, які бачить споживач.

Окремо фахівці звертають увагу на енергетичну залежність виробництва. За словами представника галузі Дениса Марчука в ефірі «Вечір.LIVE», тарифи на газ і електроенергію залишаються одним із ключових факторів тиску на собівартість. Також суттєву роль відіграє кормова база, що формує ціну продукції тваринного походження.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області має багатофакторний характер і формується одночасно через витрати виробників, доступність сировини та загальну ситуацію в аграрному секторі.

На ринку яєчної продукції при цьому фіксується інша динаміка. У літній період зростає частка приватних господарств, які посилюють пропозицію і створюють додаткову конкуренцію великим виробникам.

Унаслідок цього учасники ринку змушені оперативно коригувати цінові підходи, реагуючи на зміну балансу попиту та пропозиції. Це дозволяє окремим товарним категоріям утримувати відносну стабільність без різких стрибків.

Експерти прогнозують, що поточні тенденції не гарантують тривалого цінового рівноваги. Подальший розвиток ситуації залежатиме від тарифної політики, енергоресурсів, забезпечення кормами та загального стану аграрного сектору.

Джерело: expert.in.ua

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