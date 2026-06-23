Українцям показали планові графіки відключення світла, що були заплановані у Вінницькій області на 24 червня, пише Politeka.net.
Графіки відключення світла у Вінницькій області на 24 червня вводять через планові роботи. Своєчасне проведення ремонтних і профілактичних робіт дозволяє підтримувати належний технічний стан енергетичної інфраструктури, особливо в умовах підвищених навантажень на мережі. Саме тому окремим споживачам доведеться тимчасово залишитися без електроенергії на період виконання запланованих заходів.
На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що графіки відключення світла у Вінницькій області на 24 червня триватимуть в населеному пункті Вища Кропивна. Знеструмлення вводять з 9 до 17 години на таких вулицях:
- Зоряна — 1, 5, 6
- І. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
- Лісова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Лугова — 1, 2, 3
- Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
- Незалежності — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 56
- Пасічна — 2, 3, 5, 6, 7, 8
- Перемоги — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
- Привільна — 1Н, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Річкова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21
- Садова — 1, 11
- Сонячна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37
- Тиха — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15
- Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 42
- Церковна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 34
- Чумацький шлях — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
- Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 41
- пров. Грабовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- пров. Затишний — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
Також вимикатимуть електрику з 9 до 17 години в селі Гута. Знеструмлення стосуються будинків, що розташовані за адресами:
- Історична — 2, 3, 5
- Квіткова — 1, 1Н, 3, 4
- Кобзарська — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- М. Вовчка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
- Подільська — 1, 1Н, 3, 4, 6, 7, 8, 9
- Польова — 1, 2, 3, 4, 5
З 9 до 17 години в селі Ометинці будуть тривати планові роботи в електромережах. Вони торкнуться будинків, які знаходяться на таких вулицях:
- Вадима Голоти — 1Н, 2, 2Н, 3Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21Н, 22, 23Н, 24, 24Н, 26Н, 27Н, 28Н
- Г. Демянишеного — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29
- Дружби — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 15Н, 16, 16Н, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 70
- Касіяненка — 1, 1Н, 3Н, 4Н, 5Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 22Н, 23Н, 24, 24Н, 25Н, 27Н, 28, 28Н, 29Н, 30Н, 31, 32
- Квітнева — 1, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 8, 10
- Космонавтів — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 26
- Кошки — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29
- Лісова — 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12Н, 14, 15, 15Н, 16Н
Л. Українки — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н
- Набережна — 2Н, 4Н, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н
- Перемоги — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18, 18Н, 19, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 50
- Успінська — 3
- Центральна — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 7Н, 8Н, 10Н, 11, 12Н, 13Н, 15, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 22, 23, 24, 26, 27
- Шевченка — 1Н, 2, 4, 4Н, 6, 6Н, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17
- Яценка — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32
- пров. Миру — 1Н, 2, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11, 14
- пров. Садовий — 1, 2, 4.
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