Окремим споживачам доведеться у Вінницькій області на 24 червня залишитися без світла на період дії графік відключення.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що були заплановані у Вінницькій області на 24 червня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 24 червня вводять через планові роботи. Своєчасне проведення ремонтних і профілактичних робіт дозволяє підтримувати належний технічний стан енергетичної інфраструктури, особливо в умовах підвищених навантажень на мережі. Саме тому окремим споживачам доведеться тимчасово залишитися без електроенергії на період виконання запланованих заходів.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що графіки відключення світла у Вінницькій області на 24 червня триватимуть в населеному пункті Вища Кропивна. Знеструмлення вводять з 9 до 17 години на таких вулицях:

Зоряна — 1, 5, 6

І. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21

Лісова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Лугова — 1, 2, 3

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Незалежності — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 56

Пасічна — 2, 3, 5, 6, 7, 8

Перемоги — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Привільна — 1Н, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Річкова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 21

Садова — 1, 11

Сонячна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37

Тиха — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 42

Церковна — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 34

Чумацький шлях — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 41

пров. Грабовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Затишний — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

Також вимикатимуть електрику з 9 до 17 години в селі Гута. Знеструмлення стосуються будинків, що розташовані за адресами:

Історична — 2, 3, 5

Квіткова — 1, 1Н, 3, 4

Кобзарська — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

М. Вовчка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Подільська — 1, 1Н, 3, 4, 6, 7, 8, 9

Польова — 1, 2, 3, 4, 5

З 9 до 17 години в селі Ометинці будуть тривати планові роботи в електромережах. Вони торкнуться будинків, які знаходяться на таких вулицях:

Вадима Голоти — 1Н, 2, 2Н, 3Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21Н, 22, 23Н, 24, 24Н, 26Н, 27Н, 28Н

Г. Демянишеного — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29

Дружби — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13, 13Н, 15Н, 16, 16Н, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 70

Касіяненка — 1, 1Н, 3Н, 4Н, 5Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20Н, 22Н, 23Н, 24, 24Н, 25Н, 27Н, 28, 28Н, 29Н, 30Н, 31, 32

Квітнева — 1, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 8, 10

Космонавтів — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 26

Кошки — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 29

Лісова — 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11Н, 12Н, 14, 15, 15Н, 16Н

Л. Українки — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н

Л. Українки — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 18Н Набережна — 2Н, 4Н, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16, 16Н, 17, 17Н, 18, 18Н, 19Н

Перемоги — 1Н, 2Н, 3Н, 4, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 18, 18Н, 19, 19Н, 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 25Н, 26Н, 27Н, 28Н, 29Н, 30Н, 31Н, 32Н, 50

Успінська — 3

Центральна — 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4Н, 5, 5Н, 7, 7Н, 8Н, 10Н, 11, 12Н, 13Н, 15, 15Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 22, 23, 24, 26, 27

Шевченка — 1Н, 2, 4, 4Н, 6, 6Н, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Яценка — 1, 1Н, 2, 3, 3Н, 4, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32

пров. Миру — 1Н, 2, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10, 10Н, 11, 14

пров. Садовий — 1, 2, 4.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: яка проблема знову з'явилася.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів і не лише: скільки виплатять у Вінницькій області.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де обіцяють затишні варіанти.