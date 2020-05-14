Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкрив деталі наступного етапу пом'якшення карантину

Під час брифінгу 14 травня Степанов розповів, що саме дозволять українцям з 22 травня.

Зокрема, дозволять проводити спортивні змагання без глядачів; проводити ЗНО; відкриють готелі та дитсадки; запустять громадський транспорт.

Раніше ми писали, що у Міністерстві інфраструктури розробили план відновлення пасажирського сполучення з трьох етапів. Перший стартує з 22 травня - будуть запущені міські перевезення (крім маршрутних таксі), а також приміські перевезення в межах одного району.

Другий етап почнеться 29 травня і торкнеться перевезень по області. Також запрацюють приміські поїзди (близько 50%) і 42 пари поїздів далекого прямування категорії "Інтерсіті +", "Нічний експрес" (11 – у західному напрямку, 10 – у південному, 6 – у Дніпровському, 12 - в східному, 3 – в азовському). На цьому ж етапі планується відновлення внутрішнього авіасполучення.

Третій етап стартує з 9 червня - збираються запустити міжобласні та міжнародні автоперевезення, в тому числі і маршрутні таксі.

З 12 червня почнуть курсувати 100% приміських поїздів, а також пасажирські поїзди згідно з графіком.

Влада Києва, нагадаємо, анонсувала запуск метро вже наступного тижня, після 22 травня. Наголошується, що процес буде проходити поетапно з поступовим нарощуванням маршрутів. Також передбачається, що кияни відповідально підійдуть до цього пом'якшення і продовжать носити маски, а також дотримуватися дистанції.

Як ми вже писали, міністр охорони здоров'я Степанов раніше заявляв, що між етапами зняття обмежень повинно проходити не менше 10 днів. Враховуючи це, у відомстві спрогнозували такі "контрольні" дати виходу з карантину. Як вже зрозуміло, це 22 травня, потім 1 червня, 11 червня і так далі.

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