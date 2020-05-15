Українцям розповіли, чого чекати від туристичного сезону влітку 2020 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить від ситуації з китайським вірусом, передає «РБК Україна».

При цьому глава МЗС зазначив, що туристичний сезон влітку відбудеться, але буде мати ряд особливостей, включаючи протиепідемічні заходи.

посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулебапосол по особым

У МЗС зазначили, що готові діяти оперативно, у відповідності з тим, які рішення приймуть інші країни та враховуючи ситуацію із захворюваністю в Україні.

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Кулеба додав, що зараз країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію і при цьому не викликати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

При цьому провідні німецькі вірусологи заявляють, що в абсолютному спокої великими компаніями і їхати у відпустку можна буде лише тоді, коли з'явиться робоча вакцина від китайського вірусу.

За прогнозом медиків, обмеження доведеться зберегти близько року. Це стосується носіння масок, дотримання загальних правил гігієни і дистанції у відношенні навколишніх.

"Боюся, що тема масок і загальних правил гігієни — під цим я насамперед маю на увазі збереження дистанції у відношенні навколишніх   будуть займати нас, ймовірно, цілий рік",   заявив керівник Інституту медичної мікробіології при Галле-Віттенберзькому університеті Олександр Кекуле.

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Також вірусологи відзначають, що з точки зору поширення вірусу і жорсткості карантину наступний рік буде дуже нерівномірним.

Так, влітку захворюваність може піти на спад. Для цього важливо, щоб літо було теплим і сухим, а люди відповідально поставилися до потенційним новим розпорядженням і щоб соціальні контакти проходили по можливості на відкритому повітрі, а не в приміщеннях. Таке застереження зробив професор і керівник Інституту вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен.

Нагадаємо, українцям доведеться сидіти вдома, у МВС назвали терміни відкриття кордонів: «Не варто очікувати».

Як повідомляла Politeka, що чекає в цьому році українських туристів, з'явився прогноз: "відпочинок скасовується".

Також Politeka писала, що українці пішли на відпочинок, номери розкуплені: де буде спалах епідемії після травневих.