Українцям розповіли, чого чекати від туристичного сезону влітку 2020 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення пасажирського авіасполучення з іншими країнами залежить від ситуації з китайським вірусом, передає «РБК Україна».

При цьому глава МЗС зазначив, що туристичний сезон влітку відбудеться, але буде мати ряд особливостей, включаючи протиепідемічні заходи.

У МЗС зазначили, що готові діяти оперативно, у відповідності з тим, які рішення приймуть інші країни та враховуючи ситуацію із захворюваністю в Україні.

Кулеба додав, що зараз країни ЄС ведуть дебати про те, як врятувати туристичну індустрію і при цьому не викликати новий спалах хвороби після відкриття кордонів.

При цьому провідні німецькі вірусологи заявляють, що в абсолютному спокої великими компаніями і їхати у відпустку можна буде лише тоді, коли з'явиться робоча вакцина від китайського вірусу.

За прогнозом медиків, обмеження доведеться зберегти близько року. Це стосується носіння масок, дотримання загальних правил гігієни і дистанції у відношенні навколишніх.

"Боюся, що тема масок і загальних правил гігієни — під цим я насамперед маю на увазі збереження дистанції у відношенні навколишніх будуть займати нас, ймовірно, цілий рік", заявив керівник Інституту медичної мікробіології при Галле-Віттенберзькому університеті Олександр Кекуле.

Також вірусологи відзначають, що з точки зору поширення вірусу і жорсткості карантину наступний рік буде дуже нерівномірним.

Так, влітку захворюваність може піти на спад. Для цього важливо, щоб літо було теплим і сухим, а люди відповідально поставилися до потенційним новим розпорядженням і щоб соціальні контакти проходили по можливості на відкритому повітрі, а не в приміщеннях. Таке застереження зробив професор і керівник Інституту вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен.

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