Людство чекає небезпечний період, який принесе катастрофи

Як передає Politeka.net, попередження зробила ведичний астролог Ганна Атменеева на своїй сторінці в Facebook.

за Причиною таких зміна вона називає ретроградний Юпітер.

"З глобальної точки зору - фінансові скандали, банкрутства, природні катастрофи, екстра витрати, самовпевненість, хвороби - ріст пухлин, діабет, проблеми з печінкою", - повідомила вона.

У той же час, фахівець запевняє, що не все так погано.

"Ретро Юпітер дає містичну силу і можливість закінчити справи, про які людина в нормальному стані навіть не подумав. Найголовніше його якість - це розширення, що дає можливість розширити свої думки, тіло або принципи", - пише астролог.

За її словами, будь-яке складне час дає розвиток.

"У тріаді ретропланет і затемнень можна багато отримати, якщо правильно розподіляти енергію. А також Ваша карма і вільна воля дає свої нюанси", - зазначила астролог.

Раніше ми повідомляли, що астролог Павло Глоба передбачив трьома знаками Зодіаку грошове везіння у червні.

За його словами, серед щасливчиків виявилися Тельці, Діви і Скорпіони.

Фахівець упевнений, що ви знайдете нове джерело доходу в травні, але не варто забувати і про справи сімейні. Червень дасть вам можливість проявити себе сповна, що й стане запорукою вашого подальшого успіху. Залишайтеся концентрованим на роботі, але також повноцінно проводите час з рідними.

Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.

Як повідомляла Politeka, названі три знаки Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році.











