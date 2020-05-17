Українцям розповіли, де відпочити в цьому туристичному сезоні

Як виявилося, є кілька європейських країн, які не сильно постраждали від коронавіруса і готові приймати українських туристів.

Про це розповів у коментарі #Буквам президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

За його словами, згідно з прогнозами, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Крім того, експерт назвав терміни відкриття туристичного сезону.

"Швидше за все, це буде десь в районі липня, початку липня. Ми очікуємо, що Єгипет, Туреччина захочуть побачити наших туристів і кілька європейських країн, наприклад, Греція, Кіпр… Балканські країни – Хорватія і Чорногорія", – заявив він.

Він допускає, що в кінці літа – восени можуть відкритися туристичні напрямки навіть в Італію та Іспанію, хоча зараз це досить примарна перспектива.

"Італія, Іспанія досить швидко зараз одужують і добре відпрацювали процедуру. І десь в кінці літа – восени можуть з'явитися туристичні напрямки… Вони теж сильно залежать від туризму, тому їм вигідно якомога швидше відкрити сезон”, – пояснив Рудич.

До всього іншого, він попередив, що будуть прописані нові правила проживання в готелях, перельотів. У той же час авіакомпанії відмовилися літати з порожнім середнім місцем в літаку.

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