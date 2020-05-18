Екс-нардеп Ірина Фаріон розкритикувала боксера Олександра Усика після скандалу

Як повідомляє Politeka.net, колишній депутат від партії «Свобода» на своїй сторінці в Facebook обурилася тим, як суперважковаговик наказав себе називати.

Ірина Фаріон присвятила пост російських імен в Україні і згадала про Олександра Усике. Вона обурилася, що боксер попросив вимовляти його мовою країни-агресора.

"Нещодавно істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявив, що він Олександр, а не Олександр. Його, напевно, з дитинства годували отруйними продуктами?", - припустила екс-нардеп.

Ірина Фаріон заявила, що імена дуже важливі з точки зору мови, а тому їх не можна перекручувати за бажанням.

"Імена і прізвища – це не чиясь власність і примха. Це складова мовної системи. Латинське прислів'я говорить, що граматиці підкоряються навіть імператори! Але не манкурти, яничари, перевертні та ідіоти в Україні", - уїдливо зазначила вона у своєму блозі.

Раніше Олександр Усик розповів іноземним журналістам, як його потрібно правильно називати під час інтерв'ю. Як виявилося, боксер воліє російськомовний варіант свого імені: "Моє ім'я Олександр. Кличте мене Олександром. Олександр — це по-російськи, а Олександр — це по-українськи. Але я Олександр".

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не дізнатися: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву: "Ми пишаємося ними".