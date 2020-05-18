Скандального екс-нардепа Ірину Фаріон висміяли після того, як вона знайшла "отруту" в українських супермаркетах

Колишній депутат від партії «Свобода» на своїй сторінці в Facebook обурилася, що в Україні продаються молочні продукти під назвою «Машенька» і «Агуша», передає Politeka.net.

«Отрута цей в назві продукту для дітей - "Машенька", нижче ще якийсь чупирадло Агуша... Звичайно, виключно з-за цього ми ніколи цю отруту київського розливу не купимо», - заявила Фаріон.

На думку екс-нардепа, російськомовні слова проникають у свідомість українців, особливо дітей, і зміцнюються там, "як основної мовної ідентифікатор". Наостанок вона запропонувала: "Не будемо машамі".

Слова Ірини Фаріон викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах. Багато припустили, що у неї проблеми з психікою:

"Це напевно на вас діє так карантин, бідна не знає, чим себе зайняти"; "Весняне шизоїдне загострення / тяжка форма"; "Ця жінка забула де навчалась і що викладала. Може нагадати?"; "Така злюка по будь-якому питанню, їй не місце в Раді, прихворіла - полікуватися і при тому грунтовно"; "Викличте їй швидку ,по моєму у неї макароновирус"; "Зовсім з головою погано, це ж треба? Хто дав право нав'язувати свою безглузду думку"; "Шизофренія в повному обсязі"; "У свій час треба було зробити щеплення від сказу. Правда. Ознаки нездоров'я наявності. Вона біснувата. Ізолювати. Спробувати вилікувати".

Нагадаємо, Фаріон публічно накинулася на Усика із-за мови: "Істота з відбитим мозком".

Як повідомляла Politeka, Фаріон дала своє позначення російськомовним українцям: "Це або раби, або...".

Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.