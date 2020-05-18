Скандального экс-нардепа Ирину Фарион высмеяли после того, как она нашла "яд" в украинских супермаркетах

Бывший депутат от партии «Свобода» на своей странице в Facebook возмутилась, что в Украине продаются молочные продукты под названием «Машенька» и «Агуша», передает Politeka.net.

«Яд этот в названии продукта для детей - "Машенька", ниже еще какое-то чупирадло Агуша... Конечно, исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», - заявила Фарион.

По мнению экс-нардепа, русскоязычные слова проникают в сознание укранцев, особенно детей, и укрепляются там, "как основной языковой идентификатор". Напоследок она предложила: "Не будем машами".

Слова Ирины Фарион вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Многие предположили, что у нее проблемы с психикой:

"Это наверное на вас действует так карантин, бедная не знает чем себя занять"; "Весеннее шизоидное обострение /тяжелая форма"; "Эта женщина забыла где училась и что преподавала. Может напомнить?"; "Такая злюка по любому вопросу, ей не место в Раде, приболела - полечиться и при том основательно"; "Вызовите ей скорую ,по моему у нее макароновирус"; "Совсем с головой плохо, это же надо? Кто дал право навязывать свое дурацкое мнение"; "Шизофрения в полном объеме"; "В свое время нужно было сделать прививку от бешенства. Правда. Признаки нездоровья налицо. Она бесноватая. Изолировать. Попробовать вылечить".

Напомним, Фарион публично набросилась на Усика из-за языка: "Существо с отбитым мозгом".

Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".

Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.