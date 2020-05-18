Президент Володимир Зеленський пропонує дозволити місцевій владі запускати громадський транспорт в рамках ослаблення карантину

Про це йдеться на сайті президента.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість забезпечення безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне - пам'ятати про безпеку", - заявив Зеленський.

Зазначимо, влада Києва планує запустити громадський транспорт 22 травня. У той же час для відновлення роботи метро є умови про це розповів радник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

При цьому, сьогодні, 18 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація в 8 регіонах не дозволяє говорити про запуск транспорту.

Додамо, що після запуску транспорт буде працювати з урахуванням обмежень. Міністерство охорони здоров'я підготувало відповідні рекомендації. Пункти винесені на загальний осуд.

Рекомендації Моз стосуються запуску міського, приміського та міжміського транспорту:

вимірювання температури у всіх працівників перед зміною;

захисні маски у водіїв, кондукторів та інших членів екіпажу, а також обов'язкове їх наявність у пасажирів;

перевезення пасажирів відповідно до кількості сидячих місць;

перевезення в регіон, де не послаблювали карантин, - у кількості не більше 50% від кількості сидячих місць;

наявність інформації про профілактику COVID-19 в салоні;

щоденна дезінфекція транспорту і антисептики на вході (по можливості);

антисептики на вході в приміщення автостанцій;

перебування в приміщенні автостанції, виходячи з однієї людини в захисній масці на 10 квадратних метрів;

захисні екрани на касах і дистанція не менше 1,5 метра в чергах;

забороняється робота залів очікування.

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