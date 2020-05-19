Екс-нардеп Ірина Фаріон розкритикувала боксера Олександра Усика після скандалу

Колишній депутат від партії «Свобода» обурилася тим, як спортсмен наказав називати себе.

Ірина Фаріон присвятила пост російських імен в Україні і згадала про Олександра Усика. Вона обурилася, що боксер попросив вимовляти його мовою країни-агресора.

"Нещодавно істота з відбитим мозком, на прізвище Усик, гордо заявив, що він Александр, а не Олександр. Його, напевно, з дитинства годували отруйними продуктами?", - припустила екс-нардеп.

Ірина Фаріон заявила, що імена дуже важливі з точки зору мови, а тому їх не можна перекручувати за бажанням.

Такі зауваження екс-нардепа викликали неабиякі обговорення в мережі.

"Зовсім погана. Дивитися боляче. На межі суїциду.", "І в українській і в російській є літери А також Про недолуга", "Куди дивиться адміністратор? Чому вона ображає людей? І де вона знайшла українське ім'я Ірина? Неподобство", "Вусик прославляє нашу країну, а ця тільки ганьбить", "Вона від злобиі аж перекривилась", "Фаріон, бери за руку Ніцой і вперед в дурдом", - писали користувачі мережі.

Варто відзначити, що Фаріон не єдина, яка останнім часом почала критикувати Усика.

Раніше екс-чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб розповіла, що боксер, маючи нерухомість в Криму, побоюється діяльності ФСБ.

"У Усика по-іншому просто не вийде, поки Крим залишається окупованою. У нього і особиста нерухомість в Криму, і родичі в Криму з нерухомістю. Їх негайно поставлять під прес, якщо Усик не погодиться виконувати певні "прохання" ФСБ. Вони агенти Кремля, безумовно", - зазначила вона.

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