Українцям повідомили про новий порядок виходу на пенсію

В постанові Конституційного суду України говориться, що вийти на пенсію тепер можна незалежно від віку. Таким чином, КСУ скасував закон про встановлення вікових рамок для нарахування пенсійних виплат.

Варто відзначити, що держава анонсувала нове рішення Кабміну, який заснує закон, що дозволяє жінкам вийти на пенсію з 55-ти років, пише 04868.com.ua. Стати пенсіонером у зазначеному віці можна лише в тому випадку, якщо у людини вже є більше 30 років трудової діяльності.

Поки терміни прийняття даного законопроекту невідомі, планується, що його ухвалять до кінця 2020 року.

Нагадаємо, у другій половині 2020 року пенсію підвищать відразу декільком категоріям пільговиків. Ті українці, які отримують мінімальну пенсію, у липні зможуть розраховувати на надбавку в 131 гривню в цьому році.

Раніше повідомлялося, що в Україні затвердили середній показник заробітної плати для розрахунку пенсій - середня зарплата становить 9 905 гривень 39 копійок.

Крім того, у ПФУ повідомили про продовження фінансування пенсій за травень. 15 травня було виділено 3,5 млрд гривень на виплати.

Як відомо, у травні українцям провели перерахунок пенсій. Після індексації, пенсіонери повинні були отримати надбавку не менше 100 гривень.

Нагадаємо також, що підвищення виплат обійшло стороною дві групи українських пенсіонерів: у пенсіонерів, які виходили на пенсію у 2018-2019 роках, показник вище, тому для них перерахунок не робили.

Також збільшення пенсії не торкнулося тих, хто отримує пенсію за спеціальними законами.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розкрили деталі перерахунку пенсій українцям: «Не підвищили тим, хто...»

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розповів, чи отримають українці виплати в червні-липні: «грошей у бюджеті немає».

Також Politeka писала, що грошей не вистачає, в Кабміні розкрили масштабні проблеми з пенсіями: "Скоротиться на..."