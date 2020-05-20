Незалежно від мови, українська чи російська, людина може бути справжнім патріотом України



Таку думку висловив співак та шоумен Андрій Данилко.

За його словами, в Україні стали досить часто маніпулювати словом "патріот".

"Патріот. Це слово стільки сьогодні використовують у маніпуляціях. Саме використовують. Я патріот. Але не хочу вживати це слово, воно ніби замащена", - зазначив співак.

Крім того, він упевнений, що для того, щоб бути патріотом країни не має значення, якою мовою людина розмовляє.

"Я люблю своїх людей, люблю Україну і все хороше, що тут відбувається. Я пишаюся тим, що я українець. І не в мові, тут справа. А у відношенні. Якщо ти у вишиванці грабуєш країну - це патріотизм? Або сталкиваешь людей, але при цьому говориш українською мовою? Це теж патріотизм?", - задався питанням Данилко.

У той же час він упевнений, що кожен українець повинен знати державну мову.

Раніше український співак Павло Зібров заявив, що немає нічого страшно в тому, що українці розмовляють російською.



"Не потрібно робити в Україні проблем на тлі двомовності. Так людей виховала дійсність, немає сенсу їх переучувати. Незважаючи на все, вони залишилися жити в державі, нікуди не поділися. Російськомовні нормально сприймають україномовний матеріал і навпаки. Ніколи не було бійок на цьому тлі", - зазначив співак.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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