В аннексованому Криму школярів масово прийняли в піонерські організації

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав український офіцер Анатолій Штефан, передає Politeka.net.

Як відомо, 19 травня в Радянському Союзі відзначали день піонерії. Після розпаду СРСР його продовжують святкувати в Росії, а з недавнього часу і в окупованому Криму, де відновили свою діяльність піонерські організації.

«Окупований Севастополь вчора. У всього адекватного світу на дворі 2020 рік, тільки там ще зупинилися десь у 80-х роках минулого сторіччя», - написав Штефан.

На фото видно, що школярам пов'язують піонерські краватки, таким чином, приймаючи їх в піонери, вони віддають піонерський салют на тлі прапора з Леніним, а також кладуть квіти до пам'ятника радянського вождя. Варто відзначити, що приймає дітей в піонери досить молодий представник організації.

В коментарях до посту бурхливо відреагували на новину про відродження комуністичних традицій в Криму. Українці відзначають, що скоро ці діти приїдуть навчатися до Харкова і Києва, і, можливо, стануть військовими.

«Жах», «Боже, Боже... Діти народилися в незалежній Україні, а повертають їх у тоталітаризм... Мабуть, тепер на уроках навчатимуть про дідуся Леніна, про те як він любив дітей», «Через парочку рочків ці дітки приїдуть до Харкова та Київа вчити науку в університетах та військову освіту отримувать..», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Крим спіткала катастрофа, від глибоких водойм майже нічого не залишилося: кадри.

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