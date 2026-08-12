Українців попередили про планові графіки відключення світла у Миколаївській області на 13 серпня.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 13 серпня будуть тривати за багатьма адресами через планові та профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 13 серпня пов’язані з проведенням технічних робіт і ремонтом електромереж. Енергетики проводитимуть необхідні роботи на окремих ділянках мережі, через що електропостачання за низкою адрес буде тимчасово припинене. Тривалість знеструмлень залежатиме від конкретного населеного пункту та запланованого обсягу робіт.

За даними АТ «Миколаївобленерго», 13 серпня електроенергію планують відключити у селі Добра Воля. Обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00. Без світла на цей час можуть залишитися мешканці будинків на наступних вулицях:

Верхня — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Нижня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27

Тривале знеструмлення цього дня також передбачене у населеному пункті Новополтавка. Електропостачання за визначеними адресами буде обмежене з 08:00 до 17:00. До переліку потрапили такі адреси:

Лікарняна — 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 85, 101, 108, 110

Також планові роботи продовжаться в населеному пункті Кам'яне з 08:00 до 17:00. Електропостачання за низкою адрес буде тимчасово обмежене. До переліку увійшли будинки на таких вулицях:

Вишнева — 3, 5, 10, 13, 15, 16

Кам'яна — 1

Комунарів — 6, 8, 12, 14, 16, 23, 29, 33, 36

Садова — 43, 44

Ставкова — 6

Центральна — 4, 35, 43

Шкільна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

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