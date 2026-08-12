У Київській області 13 серпня будуть діяти планові графіки відключення світла у низці населених пунктів.

Графіки відключення світла в Київській області на 13 серпня введено через планові та технічні роботи, що триватимуть багато годин, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла в Київській області на 13 серпня триватимуть через планові та ремонтні роботи. За окремими адресами електропостачання припинятимуть у визначені години. Роботи проводитимуться в різних населених пунктах, а час початку та завершення знеструмлень залежатиме від конкретної ділянки мережі.

У селі Дмитрівка електроенергію планують відключити з 08:30 до 19:30. До графіка потрапили такі адреси:

Лісова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57б, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75;

Садова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39а, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57/1Б;

Шевченка — 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 49, 53, 60, 62, 72, 78, 80, 98, 106;

пров. Сонячний — 2, 3, 4, 7.

У селі Гурівщина обмеження електропостачання заплановані з 08:00 до 20:00. Без світла можуть залишитися споживачі за такими адресами:

Благовісна — 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5А, 6, 7, 8, 11, 12-А, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/2, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 28Б, 30Б, 32А, 32Б, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59А, 61, 63, 63А, 65, 65А, 67, 69А, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103;

Київська — 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43/А, 45, 47, 47А, 47Б, 49, 51, 51/1, 51/2, 53, 53А, 57А, 58, 59, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 77, 79, 79А, 80, 81, 81/1, 82, 84, 86, 88, 88/2, 88А, 89, 90, 90А, 90Б, 92, 94, 94А, 94-Б, 96, 96/8, 96А, 96Б, 96В, 98, 98/4, 98К, 104А;

Лісна — 1, 2/4, 2/7, 2/14, 2Б, 3, 4, 7, 9, 10, 10А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 204;

Лісова — 1, 2/4, 2/44, 2/53, 2/82, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 20, 24, 25, 25А, 26, 35, 33Б, 47, 48, 59, 60, 100, 126Б, 159, 160;

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9/1, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 27, 34, 35, 36, 36А, 37, 42А, 100;

Польова — 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 38А, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Д, 40Е, 42, 52, 60, 62, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 88, 90, 92, 94, 96, 11А, 146;

Поповича — 18/1

У селі Лісне електроенергію також планують обмежити з 08:00 до 20:00. До переліку увійшли:

Абрикосова — 5, 7, 19, 22, 24А, ділянка :5064;

Виноградна — 1, 5, 7, 21, 24, 24-А;

Вишнева — 1, 5, 9, 15, 16;

Горіхова — 5, 9, 15;

Горобинова — 22;

Гранатова — 4;

Затишна — усі будинки;

Кленова — 4, 9, 11, 23, ділянка :0118;

Лісна — 1, 1/А, 1А, 2, 3, 3/3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10-А, 11, 17-Д, ділянки :0003, :0024, :0058, :0071, :0218;

Медова — 4, 8;

Осіння — 2, 13;

Солов’їна — 8, 13;

Сонячна — 4;

Соснова — 6, 9, 23, 27, 28, 30, 32, 35;

Ставкова — 2, 6, 12, 13, 14;

Шовковична — 2, 5, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 24;

Ягідна — 6, 15, 23,

У селі Любимівка планові обмеження триватимуть з 08:00 до 20:00. Електропостачання буде обмежене за такими адресами:

Благовісна — 1А, 1-В, 5, 7А, 9, 10, 25/1, 27, 29, ділянка :5112;

Гостинна — ділянка :00032;

Живописна — 48;

Київська — 34, 37А, 39, 47, 47-А, 47/2, 47К, 55, 57, 61, 75А, 88Б, 90А, 96, 98-Б, 98/2, 5111, 5121, ділянка :5058;

Молодіжна — 4Д, 15А, 16/2, 18-А, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26А, 40, 41, 5001;

Народна — 19;

Польова — 2, 6-А, 8А, 11, 12, 17, 21, 22Д, 23, 24, 24А, 25, 27А, 31А, 34А, 35Б, 36А, 36-В, 39, 39Г, 39Ф, 40Є, 40Ж, 40Н, 42А, 42Б, 43Б, 43В, 47, 48, 50, 58, 64, 67, 72К, 74К, 81, 84, 86, 96, 98А, 101, 104, 116, 133А, 133Б, 0424, 5117, Б/Н; ділянки :0099, :0366, :0377, :0378, :0379, :0392, :0416, :0426, :5447.

У селі Бузова електроенергію планують відключати з 08:00 до 20:00. Обмеження стосуватимуться вулиць:

Тиха — 78;

Центральна — 15.

Джерело: Дмитрівська сільська рада

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