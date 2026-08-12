З'явилося попередження про додаткові графіки відключення світла у Черкаській області на 13 та 14 серпня.

Українцям показали, якими будуть планові графіки відключення світла у Черкаській області на 13 та 14 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

У Черкаській області на 13 та 14 серпня заплановані графіки відключення світла, через які в окремих населених пунктах тимчасово обмежать електропостачання. Знеструмлення відбуватимуться за визначеними адресами, а час відключення відрізнятиметься залежно від ділянки мережі.

За даними «Черкасиобленерго», 13 серпня не буде електрики в селі Полствин. Знеструмлення триватимуть з 8 до 17 години за наступними адресами:

Центральна — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 85, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 104, 132

Польова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Підгірна — 10, 11, 14

Незалежності — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Прибережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62

Крім цього, села Попівка чекають інші обмеження. З 08:00–17:00 години триватимуть знеструмлення за адресами:

Лісова — 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37

Дружби — 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28

Молодіжна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 78, 80

Соснова — 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20

14 серпня тривала перерва в електропостачанні очікується в селі Степанці. Тут обмеження діятимуть з 08:00 до 17:00. Електроенергії тимчасово не буде за такими адресами:

пров. Головашова — 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24

пров. Головатого — 1, 3, 5, 7, 9, 11

пров. Лимаря — 1, 2, 3

пров. Нечуя-Левицького — 1, 3, 5, 7, 9

пров. Власихіна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22

пров. Родіна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

пров. Гаркавого — 1, 3, 5, 7

пров. Праведнікова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17

Ткаченка — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10/а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92

Ще одним населеним пунктом, якого торкнуться планові роботи 14 серпня, стане Межиріч. Тут тимчасові обмеження електропостачання заплановані з 08:00 до 17:00. Знеструмлення охоплять окремі будинки на визначених адресах:

Заросся — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 41.

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