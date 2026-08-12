Графіки відключення світла в Харківській області на 13 та 14 серпня необхідні для технічного обслуговування мереж.

У зв'язку з плановими роботами вводять планові графіки відключення світла в Харківській області на 13 та 14 серпня, пише Politeka.net.

Упродовж 13 та 14 серпня в Харківській області енергетики проводитимуть планові технічні та профілактичні роботи. Через це за окремими адресами вводять графіки відключення світла. Такі заходи необхідні для обслуговування мереж та підтримання стабільності електропостачання.

13 серпня, ще одна група споживачів опинилася у графіку в Люботині. Тут електроенергію планують відключити з 09:00 до 16:00 години за такими адресами:

Полтавський Шлях

в-д Кузьми Скрябіна — 6

Історична — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧНОЕ, кв. 26, дч. 1БН

Кузьми Скрябіна — 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/19, 8, 9

Магістральна — ЯР

Полтавський Шлях — 1, 10, 11, 12, 123Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 4, 5, 5А, 7, дч. 1БН

Слобожанська — дч. 1БН

Трудова — 1, 10, 10А, 11, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 18, 2/6, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 6, 7, 8, 9

м-н Вознесенський — 11, 1ДАЧА, 34, 7

пров. Бориса Патона — 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч. 1БН

сад. тов. ЕХО — сад. діл. 140, сад. діл. 73

сад. тов. Криничне — 21, 28, дч. 18, дч. 23

сад. тов. Метролог — 101, 98, сад. діл. 99

сад. тов. Путієць — УЧАСТОК №65

сад. тов. Роза — сад. діл. 13, 16, 27, 30, 31, 36, 41, 44, 46, 6

сад. тов. Южанє — 13, 24/43, 28, сад. буд. 9, сад. діл. 24, сад. діл. 5.

Тривалі обмеження передбачені 14 серпня для мешканців села Манченки. Електропостачання за визначеними адресами обмежать з 09:00 до 16:00. До переліку увійшли:

в-д Горького — 1, 1А, 2, 25, 3, 5, 55А

Гуртожиток Моноліт — 1, 26, 30, 31, 34, 53

Ст Моноліт — 29, сад. буд. 3

Також 14 серпня електроенергію планують відключити в селі Коваленки з 09:00 до 16:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Петра Сагайдачного — 10, 10А, 11, 11/1, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23А, 25А, 27, 29, 3, 31, 35, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 9

У п'ятницю, планові роботи продовжаться в селі Барчани. Цього дня електропостачання за окремими адресами обмежать з 09:00 до 16:00. До графіка увійшли адреси:

Джерельна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9

в-д Жасміновий — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

в-д Фіалковий — 10, 11, 12, 14, 4, 6, 7, 8

Грибна — 1, 15, 17, 19Д, 27, 2А, 4, сад. буд. 24

Караванська — 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Любицька — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 21, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Петропавлівська — 1, 11, 11А, 11В, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А

пров. Дачний — 3

пров. Джерельний — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Караванський — 1, 11, 12, 15, 16, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А

пров. Любицький — 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Мальвовий — 4, 5

пров. Петропавлівський — 12, 2, 4, 6, 8

пров. Соборний — 1, 2, 24, 25, 28, 29, 3, 31, 4, 6, А

туп. Барвінковий — 3, 6, 7

туп. Вербовий — 3, 4

туп. Караванський — 1/4

туп. Петропавлівський — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

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