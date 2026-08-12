Прогноз погоди в Одеській області на тиждень з 13 по 19 серпня свідчить про переважно стабільні літні умови.

Прогноз погоди в Одеській області на тиждень з 13 по 19 серпня обіцяє переважно сухі та сонячні дні, повідомляє видання Politeka.net.

Температура вдень коливатиметься в межах +25…+30 °C, а істотних опадів не очікується.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У четвер, 13 серпня, в Одесі буде ясно. Вночі температура опуститься до +16…+18 °C, а після обіду повітря прогріється до +27 °C. Вітер — помірний, без різких поривів.

14 серпня прогнозують до +27 °C удень. Вранці та вдень на небі з’являться хмари, проте ближче до вечора вони мають розсіятися. Імовірність опадів залишається мінімальною.

Субота, 15 серпня, мине під знаком сонячної погоди. Після прохолодної ночі з показниками близько +17 °C температура вдень підніметься до +27 °C. Опадів синоптичні дані не передбачають.

16 серпня стане трохи тепліше. Вранці очікується близько +23 °C, у денні години — до +28 °C. Небо залишатиметься ясним, а вітер буде слабким або помірним.

Найвищу температуру протягом зазначеного періоду прогнозують 17 серпня. Стовпчики термометрів можуть показати до +30 °C. Ранок розпочнеться з +18 °C, увечері повітря охолоне приблизно до +24 °C. Опадів не очікується.

18 серпня температура вдень становитиме близько +27 °C. Ніч буде теплою — до +19 °C, а вдень вітер посилиться до 4,9 м/с. При цьому опади не прогнозуються.

19 серпня ситуація дещо зміниться. Ранкові хмари можуть затриматися до вечора, після чого небо проясниться. Температура вдень становитиме близько +27 °C, а ймовірність опадів залишатиметься невисокою — до 15%.

Таким чином, прогноз погоди в Одеській області на тиждень з 13 по 19 серпня свідчить про переважно стабільні літні умови. Найспекотнішим днем має стати понеділок, тоді як ближче до завершення періоду очікується більше хмарності.

Загалом мешканцям та гостям міста варто розраховувати на сухий період без істотних опадів. Температурний фон залишатиметься комфортним для відпочинку біля моря та прогулянок, хоча в денні години сонце буде досить активним.

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