Кожен українець повинен знати рідну мову, а російськомовні українці вигідні для РФ

Як передає Politeka.net, таку думку в ефірі програми «DROZDOV. Позиція» висловив український письменник і журналіст Остап Дроздов. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Раніше, в одне зі своїх роликів він заявив, що внутрішні туристи, які приїжджають до Львова з інших українських міст і не можуть двох слів зв'язати державною мовою і повинні прямо їхати назад на вокзал.

Таку заяву журналіста не залишилося без уваги російських ЗМІ і він вже відреагував на це.

За його словами, в Україні ніхто не зобов'язаний розуміти російську мову, але кожен житель країни повинен знати українську.

"Всі зобов'язані знати українську, але ніхто не зобов'язаний знати російську. Тому що російська мова для цієї країни (України - ред.) — не тільки іноземний, але й агресивно-окупаційний і загрожує", - зазначив він.

Дроздов навів дуже цікавий приклад:

"Я не знаю ні одного поляка, який називав себе поляком не знаючи польську мову. Людина може народиться в далекій діаспорі, але прихід до ідентичності буде відбуватися через мову", - стверджує Дроздов.

Також він зазначив, що склалась ситуація в Україні з мовою вигідна Росії.

"Наших українців, які повністю русифіковані і не хочуть називати себе національною меншиною, а називають себе російськомовними - буде використовувати наш ворог. Їм вигідно, щоб у нашій країні були не національні меншини, а своєрідні недоукраїнці і недоросіяни", - заключив він.

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