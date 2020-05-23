Кліматолог розповіла, що приготувала природа українцям на червень 2020 року



Свій прогноз озвучила завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

За її словами, нас чекають різкі зміни погоди, також очікуються грози, штормові вітри, шквали.

Температурні гойдалки будуть мучити українців весь червень: стовпчик термометра підійметься до 25 градусів тепла, але протримається там недовго - потім температура буде знижуватися.

За її прогнозом, такі перепади будуть відбуватися кожні 3-4 дні.

"За нашими прогнозами, перша половина червня буде дуже нестійкою в плані погоди. Але температура повітря буде все одно вище норми. Хоча такої виснажливої спеки +30 не буде", - зазначила вона.

Лише починаючи з другої половини червня погода буде трохи нагадувати про літо, але не обійдеться і без дощів. Така ситуація протримається аж до середини липня.

"А от що буде далі, ми ще будемо аналізувати. У серпні зазвичай з'являються вже високі температури, +30. Але цей місяць теж може виявитися нестійким, будуть хвилі холоду, хвилі спеки", – уклала кліматолог.

Раніше ми повідомляли, згідно з інформацією народного синоптика Наталки Діденко, незважаючи на те, що 23 травня західну частину України очікує сонячна погода, в неділю, 24 травня, цю територію знову накриє атмосферним фронтом з дощами.

Крім того, 24 травня невеликі дощі також можливі в східній частині плюс Дніпро та Запоріжжі. Вздовж смуги Чернігів-Київ-Кропивницький-Одеса суттєві опади малоймовірні.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потріпають Україну, погода готує нове випробування.