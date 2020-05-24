Польща послаблює обмежувальні заходи і відкриває свої кордони для в'їзду трьом категоріям громадян
Поправку у регламент про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску 23 травня підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, передає Polskie Radio.
Так, серед іншого, в Польщу можуть повернутися іноземні студенти, які навчаються в Польщі, зокрема і з України.
В'їзд на територію Польщі дозволили:
- міжнародним автоперевізникам, які подорожують транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів, якими здійснюють міжнародні перевезення;
- учням та студентам, які навчаються у Польщі;
- громадянам інших країн ЄС, Європейського економічного простору та Швейцарії з метою проїзду транзитом по території Польщі, що триває не більше 12 годин від моменту перетину кордону Польщі.
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У Міністерстві уточнили, що необхідність включення учнів і студентів у категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, випливає з графіка зовнішніх іспитів, затвердженого Міністерством освіти для учнів, які закінчили навчання в державних початкових і середніх школах.
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