Польща послаблює обмежувальні заходи і відкриває свої кордони для в'їзду трьом категоріям громадян



Поправку у регламент про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску 23 травня підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, передає Polskie Radio.

Так, серед іншого, в Польщу можуть повернутися іноземні студенти, які навчаються в Польщі, зокрема і з України.

В'їзд на територію Польщі дозволили:

міжнародним автоперевізникам, які подорожують транзитом через Польщу іншими видами транспорту, крім транспортних засобів, якими здійснюють міжнародні перевезення; учням та студентам, які навчаються у Польщі; громадянам інших країн ЄС, Європейського економічного простору та Швейцарії з метою проїзду транзитом по території Польщі, що триває не більше 12 годин від моменту перетину кордону Польщі.

У Міністерстві уточнили, що необхідність включення учнів і студентів у категорії осіб, які мають право на перетин державного кордону, випливає з графіка зовнішніх іспитів, затвердженого Міністерством освіти для учнів, які закінчили навчання в державних початкових і середніх школах.



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