Синоптик попередив українців, яка погода чекає цього літа

На календарі кінець травня, а це означає, що всі з нетерпінням чекають літа, щоб поніжитися на сонечку, або відправитися у відпустку. Однак погода влітку в Україні 2020 року, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача здивує своєю непостійністю.

Він упевнений, що початок літнього сезону буде досить теплим, навіть жарким, але потім в Україну прийде похолодання, пише Главред .

«Дощі в Україну прийдуть приблизно після 10 червня, тоді ж знизиться і температура повітря. В середині червня Україну чекають шквали і град, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає», - розповів Деркач.

Липень буде теплим, а в деякі дні навіть спекотним. Опадів буде небагато, дощі прогнозуються ненадовго.

А ось серпень, за словами народного синоптика, обіцяє бути спекотним. І навіть невеликі дощі в середині місяця не вплинуть на високу температуру. Тільки в останніх числах серпня спека почне трохи відступати.

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Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

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