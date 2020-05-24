Синоптик попередив українців, яка погода чекає цього літа
На календарі кінець травня, а це означає, що всі з нетерпінням чекають літа, щоб поніжитися на сонечку, або відправитися у відпустку. Однак погода влітку в Україні 2020 року, за прогнозами народного синоптика Володимира Деркача здивує своєю непостійністю.
Він упевнений, що початок літнього сезону буде досить теплим, навіть жарким, але потім в Україну прийде похолодання, пише
«Дощі в Україну прийдуть приблизно після 10 червня, тоді ж знизиться і температура повітря. В середині червня Україну чекають шквали і град, дощі, а до кінця місяця опадів стане менше і знову потеплішає», - розповів Деркач.
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Липень буде теплим, а в деякі дні навіть спекотним. Опадів буде небагато, дощі прогнозуються ненадовго.
А ось серпень, за словами народного синоптика, обіцяє бути спекотним. І навіть невеликі дощі в середині місяця не вплинуть на високу температуру. Тільки в останніх числах серпня спека почне трохи відступати.
Раніше ми повідомляли, по Одеській області пронісся злива, яка підтопила вулиці.
20 травня в місті Ізмаїлі пройшла сильна злива з грозою і шквалистим вітром. Дощ лив всю ніч, в результаті виявилися підтоплені підходи в приватні двори та городи у деяких місцевих жителів. Фотографіями очевидці діляться у соціальних мережах.
Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.
Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.