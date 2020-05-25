Співак Віктор Павлік висловився про відносини між РФ і Україною, і особисто про Володимира Путіна

Свій коментар він дав в інтерв'ю "Гордону" у 2016 році.

За його словами конфлікту можна було б уникнути.



"Я намагаюся розбиратися, слухати новини, читати газети, але на мою думку це не вміщається. Якщо повернути все назад, то думаю, нам не треба було ні з ким сваритися. Не тому, що ми слов'яни: всі люди – від Адама і Єви, між собою брати у Христі, просто потрібно з усіма в світі жити. Знаходити компроміси, а не конфліктувати. Я не кажу про сьогоднішній день, раз вже знайшла коса на камінь. Заздалегідь потрібно було шукати рішення, але я не знаю, що було на думці в одного і в іншого, як вони домовлялися, хто кого купував", - зауважив Павлик.

На питання, чи вважає він за Путіна сильним політиком, Павлик відповів:



"Скажу чесно: коли все ще було добре між нашими країнами, і Путін став президентом Росії, він в чомусь був для мене прикладом. Мені він дуже подобався. Саме співзвуччя слів – Сталін, Ленін, Путін... Коли я служив в армії, у мене був замполіт, якого всі боялися, його прізвище було Смолін. Все асоціювалося з цими іменами. І зовні Путін був симпатичний, спортивний, підкований. Чого не скажеш про нього сьогодні. Не можу зрозуміти, як такий чоловік, який імпонував усім, мені в тому числі, міг стати таким брудним, злим, сатанинським і перетворитися в диявола", - висловився співак.

А ось російський публіцист Олександр Невзоров знає чому Володимир Путін "перетворився в диявола".

На його думку, президент РФ почав війну на сході України, а також анексував півострів Крим з-за свого "первісного мислення".

"Причина всіх цих бід в Криму і Донбасі – це це первісне мислення Путіна і сублімація цього первісного мислення", - упевнений журналіст.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.