Актриса театру і кіно Римма Зюбіна висловилася щодо гастролей українських колег в РФ

Свій коментар вона дала виданню "Гордон" у 2017 році.

За словами актриси, у артистів є на те свої причини і призвела яскравий приклад.

"У наших артистів інші пріоритети і поняття, інші моральні принципи, і це їх вибір. Але я не уявляю, як Клавдія Шульженко в 1942 році вирушила б у Берлін пропагувати російську народну пісню для підтримки миру", - зазначила Зюбіна.

З приводу свого співробітництва з Росією вона категорична - будь-які гастролі вона

припинила вже давно.

Також вона зазначила, що до українським акторам в РФ особливе ставлення.

"Один час був відтік російських акторів, але зараз вони стали знову зніматися у нас. Нещодавно в шість ранку мені хтось телефонував в Viber. Виявляється, одна московська актриса не приїхала, і я терміново знадобилася на заміну. Скільки років я в професії, постійно бачу, як українські актори ніби на підтанцьовках у російських колег", - сказала артистка.



Раніше колишній генеральний директор і співзасновник компанії "Квартал-Концерт", а нині депутат Верховної Ради Максим Ткаченко висловився про артистів, які гастролюють в РФ.



За його словами, нічого не заважає українським артистам виступати на батьківщині, замість РФ.



"Взагалі, я не розумію артистів, які кажуть, що в Україні немає роботи, і тому їдуть або хочуть їхати в РФ. За рік ми провели 95 концертів Тіни Кароль. До речі, з гастрольним туром Тіни ми йдемо на рекорд – проїхали 75 міст України з гастролями", - зазначив він.

Нагадаємо, Лорак заступилася за своїх "російських друзів".

Як повідомляла Politeka, чоловік "зацькованою" Повалій визвірився на українців.

Також Politeka писала, що російський співак похвалився, як потрапив до Києва після Донецька: «У ваших прикордонників немає…».