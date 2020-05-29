Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба опинився в центрі гучного скандалу і спробував виправдатися
Гучну реакцію викликав пост дитячого омбудсмена в Facebook, в якому він виступив проти сурогатного материнства в Україні, прирівнявши його до торгівлі дітьми і рабства. При цьому одним з аргументів проти такої практики він назвав те, що серед "замовників" можуть виявитися гей пари або ґвалтівники.
"Реклама сурогатного материнства, яка сьогодні скрізь," кричить "про радісних батьків і щасливі сім'ї. Але вона не говорить нам про те, хто насправді ховається за красивою рекламним буклетом. Є випадки, коли сім'ї - фіктивні, коли" подружжям "можуть виявитися і гомосексуальні пари, і насильники", - написав Кулеба.
Таку заяву і згадка в одному контексті гей-пар і ґвалтівників викликало обурення деяких користувачів соцмереж, які закликають його вибачитися або взагалі піти у відставку.
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Кулеба вирішив пояснити, що мав на увазі, і звернувся до законодавства.
«У відповідності із законодавством України, скористатися послугами сурогатного материнства в Україні може подружня пара, згідно з Сімейним Кодексом України - це чоловік і жінка, шлюб яких зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. І тому ті особи, які не мають відповідного свідоцтва, йдуть на обман, щоб отримати дитину. Вони створюють фіктивні шлюби, підробляють документи, йдуть на інші «схеми», щоб отримати дитину незаконним способом», - зазначив дитячий омбудсмен.
За його словами, таким чином порушується законодавство України і тих країн, куди вивозять дитини.
Також Кулеба додав, що Україні не має повного доступу до інформації про тох, хто вдається до послуг сурогатного материнства, а також не може стежити за далекою долею дитини.
«Тут є безліч маніпуляцій і порушень, про які заявляють і представники посольств іноземних держав в Україні», - написав Кулеба.
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