Погода на вихідних 30-31 травня продовжить катувати українців дощами

Про те, що циклони ніяк не хочуть залишати територію нашої країни, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з прогнозом, на вихідних у більшості регіонів України пройдуть дощі, місцями з грозами на Сході і сильним вітром в західних, східних областях і на півдні.

При цьому найсильніший дощовиуй дар буде в суботу уздовж північного кордону України. А в неділю там вже з'являться прояснення.

Температура повітря буде дуже відрізнятися в різних регіонах. Так, найхолодніше буде у західних областях, +9… +14 градусів. А найтепліше - на сході та півдні, +18… +22 градуси.

У Києві 30 травня погода буде повністю під владою циклону. А в неділю, 31 травня, періодичні дощі чергуватимуться з проясненнями.

Температура повітря в столиці вночі +10 +12 градусів, вдень +15… +17 градусів.

Через вологу і відносно теплу погоду формуються тумани. Тому водіям потрібно бути обережними на дорогах, попередила синоптик.

Потепління, попередньо, прийде в Україну на наступному тижні. Однак про суху сонячну погоду поки не йдеться.

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