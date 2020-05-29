Погода на вихідних 30-31 травня продовжить катувати українців дощами
Про те, що циклони ніяк не хочуть залишати територію нашої країни, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з прогнозом, на вихідних у більшості регіонів України пройдуть дощі, місцями з грозами на Сході і сильним вітром в західних, східних областях і на півдні.
При цьому найсильніший дощовиуй дар буде в суботу уздовж північного кордону України. А в неділю там вже з'являться прояснення.
Долар ошелешив різким стрибком, курс валют засмутив українців: до чого готуватися
Грошові перекази і рахунки блокують, з'явилося термінове повідомлення НБУ: що робити українцям
Новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінову заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав...»
Нацбанк показав українцям нові гроші, з "папірцями" можна попрощатися: "З 2 червня..."
Температура повітря буде дуже відрізнятися в різних регіонах. Так, найхолодніше буде у західних областях, +9… +14 градусів. А найтепліше - на сході та півдні, +18… +22 градуси.
У Києві 30 травня погода буде повністю під владою циклону. А в неділю, 31 травня, періодичні дощі чергуватимуться з проясненнями.
Температура повітря в столиці вночі +10 +12 градусів, вдень +15… +17 градусів.
Через вологу і відносно теплу погоду формуються тумани. Тому водіям потрібно бути обережними на дорогах, попередила синоптик.
Потепління, попередньо, прийде в Україну на наступному тижні. Однак про суху сонячну погоду поки не йдеться.
Нагадаємо, вулиці Харкова пішли під воду після потужної зливи: кадри наслідків.
Як повідомляла Politeka, магнітні бурі накриють України: названі дати поради, як уберегти себе.
Також Politeka писала, що після зливи одесити влаштували риболовлю на затоплених вулицях: оприлюднене відео.