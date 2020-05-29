Маша Єфросиніна заявила, що розуміє, чому деякі кримчани підтримали Росію

Відома українська ведуча поділилася своїми спогадами про життя в Криму в YouTube-програми «Ходять чутки». Єфросиніна нагадала, що виросла на півострові, тому новина про його анексію Росією стала для неї дуже болючою в 2014 році.

«Коли я почула про це, я була вагітна, на 3 місяці. Я побігла в туалет і ридала. Було відчуття, що в мене забрали рідну людину. До цього я так сильно плакала тільки на батькових похоронах», - зізналася ведуча.

Вона пояснила, що її батько похований у Керчі, проте з моменту анексії вона жодного разу не змогла відвідати його, так як більше не поверталася в Крим.

Єфросиніна вважає, що кримчани – «тихий, мирний, але пристосуванський» народ. На її думку, якщо б вони не були такими, анексії півострова можна було б уникнути. Вона також спробувала пояснити, чому люди в Криму могли відвернутися від України.

Так, ведуча згадала, що ще у часи її дитинства українська мова на півострові бул зовсім не поширена, а в школі від нього можна було відмовитися.

«Український подавався як якусь перешкоду, порушення свободи. Потім ця бідність завжди: "Києву не до нас! Всі кораблі проходять повз нас, повз Керченську затоку! Газу немає!», - згадує Єфросиніна.

Вона підкреслила, що багато сімей на півострові жили без газу, води та електрики.

«Потім часи змінилися, але я віддаю собі звіт, чому стався цей підставний і фейковий референдум. І тому я плакала в туалеті, тому що, напевно, могла собі це пояснити. Так, ми завжди в Криму і вважали, що нас десь обділили. Що Україні не до нас. По всій країні люди вважали, що президент повинен прийти і відразу все полагодити, але у кримчан це все було гіперболізовано», - підсумувала ведуча.

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