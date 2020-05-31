Трійця в 2020 році – одне з найголовніших подій для християн. Politeka.net розповість, коли його відзначають, а також про традиції, звичаї, обряди, історію і значення великого свята.

Якого числа буде Свята Трійця в 2020 році

Свято Святої Трійці прив'язаний до Великодня, а тому щороку відзначається в різні дні. Дізнатися, коли він буде дуже просто - достатньо відрахувати за календарем 50 днів після Воскресіння Христового. Через це свято ще називається П'ятидесятницею.

Православні українці відзначили Великдень 19 квітня, відповідно, Трійцю в 2020 році будуть зустрічати 7 червня.

Варто зазначити, що католики святкують Трійцю в першу неділю після П'ятидесятниці. У 2020 році Католицька Пасха настала на тиждень раніше православної - 12 квітня, а П'ятидесятниця - 31 травня. Наступне неділю припадає саме на 7 червня, тому християни обох конфесій відзначать Трійцю в один день.

В Україні Трійця визнана святом на державному рівні, тому всі громадяни отримують додатковий вихідний. У цьому році українці будуть відпочивати в неділю 7 червня, а також 8 червня, в понеділок.

Скільки ж днів святкується Трійця у 2020 році? В православ'ї святкування триває три доби. Відкриває цикл субота перед святом, потім іде П'ятидесятниця, вона ж Зелене або Клечальна неділя. За нею приходить Клечальний понеділок або "Духів день" і Богодухів день, який припадає на вівторок. Вся тиждень після Трійці вважається святковою (до суботи), хоча головні святкові події припадає на перші два дні. Ось чому 7 та 8 червня - вихідні в Україні.

Трійця 2020: історія та значення свята

Свято і його значення описані в Біблії. Відповідно до Святого письма, через 50 днів після Великодня в Єрусалим прибули люди з усього світу. Богоматір і учні Христа сховалися в будинку на горі Сіон - саме звідти люди почули мова на різних мовах. Апостол Павло пояснив, що вони стали стали свідками дива - на учнів Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді вогню, який подарував здатності говорити на інших мовах. Після цього він закликав очевидців чуда покаятися в гріхах і прийняти християнство. В той день хрестилися більше трьох тисяч чоловік, а дім на горі Сіон зробили першим храмом.

Сам Ісус передбачив появу Святого Духа в день свого Вознесіння і напучував апостолів нести Слово Боже. Пророцтво збулося рівно через 10 днів. З тих пір учні почали подорожувати по світу і проповідувати в різних країнах, тому Трійця вважається днем заснування християнської релігії. Вогонь, образ якого прийняв Святий Дух, звеличили до головного символу свята.

Трійцю називають також днем зелених святок, в честь чого рвуть різні трави і прикрашають будинки зеленню. Традиція з'явилася ще з часів Старого Завіту: три мандрівника з'явилися перед Авраамом в зеленому гаю, як символ триєдиного Господа.

Джерело фото: smarttravels.com.ua

Трійця у 2020 році: традиції і звичаї

Для слов'ян свято Трійці здавна символізує перехід від весни до літа, зміну сезонів. До цього свята українці зазвичай закінчували працювати в поле, щоб як слід відпочити, зібрати лікувальні трави, прикрасити будинок квітами й зеленими гілками берези, клена, бузку, липи, верби.

Свято традиційно виділяється літнім теплом і всенародним веселощами. Віруючі святкують на широку ногу: влаштовують великі ярмарки, гуляння, накривають столи. У кожній українській родині раніше намагалися приготувати традиційні страви: паляниці й пироги, прикрашені квітами і птахами з тіста. Є старий звичай - фарбувати яйця в зелений колір. Серед дівчат прийнято плести вінки та ворожити. Варто відзначити, що ворожіння не заохочуються церквою, особливо у дванадесяті свята.

Джерело фото: beztabu.net

Втім, в Україні міцно вкоренилися багато народних ритуалів та обрядів. Так на Трійцю навіть віруючі люди здавна водили хороводи, щоб зробити землю більш родючою. Дівчата ж традиційно виходять в літніх нарядах і водять хороводи навколо «тополі» – незаміжньою подруги, а потім з гілками дерева ходять і збирають подарунки по домівках.

Християнам треба сходити в храм - на честь свята священики проводять особливо урочисті богослужіння, вони читають проповідь, вбравшись в зелені одягу, церковні ікони прикрашають зеленими рослинами, а підлогу вистеляють травою. В цей день потрібно читати молитви, стоячи на колінах. У храмах також прийнято святити букети, які складають будинку за іконами у засушеному вигляді навіть після свята. Це православна традиція, багато вірять, що вони захищають від всяких бід.

Субота перед Трійцею - поминальний день. У храмах традиційно ставлять свічки за упокій близьких і моляться за померлих. У цей же день прийнято забиратися в будинку, розставляти в кімнатах ароматні трави.

Джерело фото: bagnet.org

На другий день Трійці, присвячений Святому Духу, віруючі також ходять в церкву, поминають померлих родичів і знайомих. Після можна сходити на цвинтар, щоб прикрасити могили гілочками берези, а також накрити стіл і продовжити поминки.

За кордоном вкоренилися не менш цікаві традиції святкування Трійці. Так в Італії під час літургії на християн сыплят пелюстки троянд з-під купола церкви, тому цей день називають «Великоднем роз». Квіти символізують вогонь, який зійшов на апостолів. У Франції в ході богослужіння сурмлять в труби – таким чином нагадують віруючим про вітер, який піднявся при зішестя Духа. У Великобританії проводять сирні перегони: учасники скачують з гір і пагорбів голови сиру і змагаються, чия раніше прийде до фінішу.

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