Мова про ті машини, які були конфісковані

В ДП «Система електронних торгів арештованим майном» повідомили про безкоштовну роздачу автомобілів на єврономерах, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Укравтопром".

Так, згідно з повідомленням, евробляхи, конфісковані у зв'язку зі спробою провезти на них контрабанду і виставлені на продаж на електронних торгах - не розпродані за три сесії - надходять в розпорядження комісії, яка приймає рішення, у чиє користування безоплатно їх передати.

Наголошується, що отримати евробляху зможуть, в першу чергу, медичні та соціальні заклади, військові частини, а також установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди і держоргани.

Раніше ми писали, з 23 травня набули чинності нові поправки в Податковий кодекс, які передбачають збільшення податку при продажу автомобілів. Правда, це стосується продажу більше двох авто в рік. Перший автомобіль за рік залишається за нульовою ставкою.

Якщо раніше при продажу (обміні) протягом одного року третього і подальшого автомобіля потрібно було заплатити державі 5% його вартості, то тепер – 18%. Новий податок стосується не тільки легкових автомобілів, але і будь-якого іншого транспорту, у тому числі, причепів, мопедів і мотоциклів.

При цьому, якщо протягом одного року продати один транспортний засіб, то податок платити не потрібно. Якщо два, то державі доведеться віддати 5% його ціни, як і раніше.

Автори змін до Податкового кодексу впевнені, що нововведення ніяк не позначиться на простих автомобілістів. Очікується, що «під удар» потраплять перекупники авто. Їм тепер треба або виходити з тіні і платити податки, або відмовитися від свого бізнесу.

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