Народний артист України Борис Барський висловився щодо "утисків" російськомовних українців



Слова відомого коміка передає Infotesist.

Інцидент стався ще в 2017 році, коли Барський був Сочі. До нього підійшли росіяни і сказали: «Не переживай — ми вас захистимо. Ми за вас встанемо, ви ж російськомовні, ми за вас переживаємо».

«Я кажу: «От поясніть мені, від кого ви мене хочете захистити? У мене вийшло сім книг російською мовою. Я граю в театрі, де граються п'ять моїх п'єс. Вони теж російською мовою. Україна нагородила мене високим званням Народний артист, незважаючи на те, що я граю російською мовою. Як мене ще сильніше можна зачепити?» — пригадав актор.

Раніше ми писали, що кожен українець повинен знати рідну мову, а російськомовні українці вигідні для РФ. Таку думку висловив український письменник і журналіст Остап Дроздов.

Раніше, в одному зі своїх роликів він заявив, що внутрішні туристи, які приїжджають до Львова з інших українських міст і не можуть двох слів зв'язати державною мовою і повинні прямо їхати назад на вокзал.

Таку заяву журналіста не залишилося без уваги російських ЗМІ і він вже відреагував на це.

За його словами, в Україні ніхто не зобов'язаний розуміти російську мову, але кожен житель країни повинен знати українську.

"Всі зобов'язані знати українську, але ніхто не зобов'язаний знати російську. Тому що російська мова для цієї країни (України - ред.) — не тільки іноземний, але й агресивно-окупаційний і загрожуючий", - зазначив він.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.

Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останніх хвилини СРСР в Україні.

Також Politeka писала, що Мухарський провчив російськомовних українців.