Актор театру і кіно Богдан Бенюк висловився гастролюючих українців в Росії

Він вважає, що держава повинна переглянути не тільки список російських народних артистів України, але й тих, хто удостоївся схожих звань при президенті Вікторі Януковичі.

Таку думку Бенюк озвучив 2017 року в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Потрібно забрати звання народних артистів не тільки у тих, хто зараз воює проти нас, це однозначне питання, тут навіть говорити нема про що, але і звання Героїв і народних артистів, які були видані при Януковичі, переглянути, кому вони видавалися", - зазначив Бенюк.

Що ж стосується українських народних артистів, гастролюючих сьогодні на території країни-агресора, на думку актора, в першу чергу інтерес до їх діяльності також повинні проявляти президент і Служба безпеки України.

До речі, народний артист України Борис Барський висловився щодо "утисків" російськомовних українців.

Інцидент стався ще в 2017 році, коли Барський був в Сочі. До нього підійшли росіяни і сказали: «Не переживай — ми вас захистимо. Ми за вас встанемо, ви ж російськомовні, ми за вас переживаємо».

«Я кажу: «От поясніть мені, від кого ви мене хочете захистити? У мене вийшло сім книг російською мовою. Я граю в театрі, де граються п'ять моїх п'єс. Вони теж російською мовою. Україна нагородила мене високим званням Народний артист, незважаючи на те, що я граю російською мовою. Як мене ще сильніше можна зачепити?» — пригадав актор.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.

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