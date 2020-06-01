Актер театра и кино Богдан Бенюк высказался гастролирующих украинцах в России

Он считает, что государство должно пересмотреть не только список российских народных артистов Украины, но и тех, кто удостоился похожих званий при президенте Викторе Януковиче.

Такое мнение Бенюк озвучил 2017 года в интервью для издания Обозреватель.

"Нужно забрать звания народных артистов не только у тех, кто сейчас воюет против нас, это однозначный вопрос, здесь даже говорить не о чем, но и звания Героев и народных артистов, которые были выданы при Януковиче, пересмотреть, кому они выдавались", - отметил Бенюк.

Что же касается украинских народных артистов, гастролирующих сегодня на территории страны-агрессора, по мнению актера, в первую очередь интерес к их деятельности также должны проявлять президент и Служба безопасности Украины.

К слову, народный артист Украины Борис Барский высказался относительно "ущемления" русскоязычных украинцев.

Инцидент произошел еще в 2017 году, когда Барский был Сочи. К нему подошли россияне и сказали: «Не переживай — мы вас защитим. Мы за вас встанем, вы же русскоязычные, мы за вас переживаем».

«Я говорю: «Вот объясните мне, от кого вы меня хотите защитить? У меня вышло семь книг на русском языке. Я играю в театре, где играются пять моих пьес. Они тоже на русском языке. Украина наградила меня высоким званием Народный артист, несмотря на то, что я играю на русском языке. Как меня еще сильнее можно ущемить?» — вспомнил актер.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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