Український вчений розкритикував владу через українську мову

Як передає Politeka.net, відповідний пост-заяву український мовознавець, професор і завідувач кафедри словяянскую філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету Іван Ющук опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Німеччина — держава німців. Цього ніхто не заперечить. Польща — держава поляків. А Україна — держава національних меншин? Принаймні так випливає з останніх заяв Президента України (прес-конференція 20 травня 2020 року) і Голови Верховної Ради України (26 травня 2020 року в інтерв’ю “Главкому”): мовляв, національні меншини не влаштовує Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, його треба міняти", - написав професор.

Він нагадав, що Україна - це держава українців, а не національних меншин, про що йдеться в Декларації про державний суверенітет України, в якій нічого немає про державність ні російської, ні польського, ні якогось іншого, а саме українського народу.

"Не було і немає потреби піклуватися про національно-культурноме відродженні росіян (в цьому відношенні їх на свій розсуд забезпечувала і забезпечує потужна Російська імперія), ні поляків (у них є своя держава), ні ще когось. Йдеться про національно-культурне відродження українців, яких століттями фізично і морально знищувала Російська імперія. Інакше немає потреби в цій державі і підстав для її існування", - зазначив учений.

Слова президента і спікера Ради він розцінює як зраду.

"Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” було розроблено і прийнято з великим запізненням на виконання положення другого абзацу статті 10 Конституції України, де сказано: “Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”. Або нинішнє керівництво української держави не розуміє значення слова “забезпечує”? Чи тільки вдає, що не розуміє?", - дивується вчений.

За його словами, немає ніякої необхідності переглядати мовний закон, оскільки він ніяк не обмежує право національних меншин користуватися своїми мовами.

У приклад він навів РФ, в якій законодавчо зобов'язують підтверджувати володіння російською мовою, знання історії Росії та основ законодавства РФ іноземних громадян, які планують тимчасово проживати на території РФ.

"Навіть тимчасове проживання вимагає знання мови, історії та законів країни. Україна — вже не колонія, як була вона ще досі дехто вважає, засланий в свій час для русифікації аборигенів. Україна — держава українців", - заключив він.

Нагадаємо, Дмитро Разумков висловив упевненість в тому, що мовний закон в нинішньому форматі вимагає змін.

"Ця проблема дійсно є, і на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні говорять на різних мовах, і інтереси повинні бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків... Тому що саме політики намагаються заробити бали не тільки мовою, але і на інших аспектах. Без цього було б знято багато проблем", - заявив спікер Ради.

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