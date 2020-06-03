Погода потроху готується до потепління, але дощі й надалі заливатимуть Україну
Про це у своєму Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
За її словами, завтра, 4 червня, у більшості українських регіонів пройдуть грозові дощі.
"На Сході України та у південній частині суттєвих опадів не передбачається. Окрім Одещини - там у четвер є ймовірність дощів. Вітер з південного заходу, 5-10 м/с. Температура повітря завтра підвищиться, повсюди у денні години очікується +17+22 градуси", - попередила синоптик.
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Наталка Діденко також зазначила, що досить прохолодно буде вночі: лише +5+10 градусів, на Півдні до +13 градусів.
"У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах град. Обережно.
Найближчої ночі у столиці +8+10 градусів, завтра вдень потепліє до +18+20 градусів", - продовжила авторитетний синоптик.
Підсумовуючи, Наталка Діденко додала, що до кінця поточного тижня в Україні стане спекотно, а стовпчики термометрів досягатимуть +20+28 градусів, а вихідними на Півдні, Сході та на Дніпропетровщині місцями до +30 градусів.
Раніше ми повідомляли про те, що 3 червня в Україні дощитиме. В західних областях синоптики прогнозували, що стовпчик термометра опуститься до 12-15 градусів вище нуля. У нічний час доби похолоднішає ще більше – до 5-8 градусів.
Схожою ситуація буде і на півночі країни. Дощі тут місцями будуть менш сильними, проте замість них будуть грози. Тут повітря прогріється до 13-18 тепла. Вночі похолодає до 5-8 за Цельсієм.
Грози зі зливами варто очікувати і жителям центральних регіонів. Тут повітря буде в районі 13-21 за Цельсієм, а вночі від 5 до 11 вище нуля.
Аналогічна погода буде на півдні України, а ясна погода має бути на Сході країни: вдень від 19 до 22 тепла, 9-11 градусів за Цельсієм вночі.
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