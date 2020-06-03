Радянський та грузинський співак Вахтанг Кікабідзе розкритикував агресію РФ в Україні

За його словами, росіяни марно розв'язали війну в Україні і анексували Кримський півострів, передає glavred.info

«Маленьку країну погубити дуже легко. А більшу — важко. Не треба було їм лізти в Україну, це не маленька країна, і вони дуже люблять свою батьківщину», - зазначив він.

За словами актора Росія буде до останнього атакувати і тиснути на Україну, тому необхідно не здаватися, а боротися і скоріше все закінчити. Адже чим довше буде тягнутися конфлікт, тим складніше Україна зможе вирватися з лап Російської Федерації.

До речі, нещодавно ми писали, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї президента США Дональда Трампа про запрошення Росії до участі в черговій зустрічі "Великої сімки".

Зазначимо, слова канадського прем'єра викликали бурхливу реакцію в мережі.

"Росія була виключена з G8 після вторгнення в Крим, і вона продовжує зневажливо ставитися до міжнародних правил і норм, і тому вона залишається поза групи G7 і буде залишатися поза цією групою", - заявив Трюдо.

Нагадаємо, США запропонували Україні план по поверненню Донбасу.

Як повідомляла Politeka, Крим спіткала катастрофа, від глибоких водойм майже нічого не залишилося.

Також Politeka писала, що Росія готується до нової агресії проти України через Криму: "В середині літа...".