Советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе раскритиковал агрессию РФ в Украине

По его словам, россияне напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров, передает glavred.info

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

По словам актера Россия будет до последнего атаковать и давить на Украину, поэтому необходимо не сдаваться, а бороться и поскорее все заканчивать. Ведь, чем дольше будет тянуться конфликт, тем сложнее Украина сможет вырваться из лап Российской Федерации.

К слову, недавно мы писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против идеи президента США Дональда Трампа о приглашении России к участию в очередной встрече "Большой семерки".

Отметим, слова канадского премьера вызвали бурную реакцию в сети.

"Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым, и она продолжает пренебрежительно относиться к международным правилам и нормам, поэтому она остается вне группы G7 и будет оставаться вне этой группой", - заявил Трюдо.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

Как сообщала Politeka, Крым настигла катастрофа, от глубоких водоемов почти ничего не осталось.

Также Politeka писала, что Россия готовится к новой агрессии против Украины из-за Крыма: "В середине лета...".